Du 25 au 30 août 2024, Paris, la ville des lumières, accueillera de nouveau la Session CIGRE, l’un des événements les plus attendus dans le domaine des systèmes électriques. Cette conférence internationale, qui se tiendra au Palais des Congrès (Stand No. S175), réunira plus de 9000 professionnels, chercheurs et experts du secteur énergétique du monde entier. C’est une occasion unique pour les acteurs de l’industrie de se rencontrer, d’échanger et de découvrir les dernières innovations qui façonneront l’avenir de l’énergie.

Pourquoi assister à la Session CIGRE 2024 ?

Avec la transition énergétique mondiale en cours et l’urgence de répondre aux défis climatiques, la Session CIGRE 2024 est une plateforme essentielle pour discuter des solutions qui permettront d’atteindre les objectifs de neutralité carbone et de renforcer la fiabilité des réseaux électriques. Cette édition se concentrera sur trois piliers clés :

Durabilité : Présentation des produits, solutions et services innovants pour les infrastructures énergétiques. Flexibilité du système : Exploration des solutions d’électronique de puissance pour adapter les réseaux aux besoins changeants. Résilience du système : Mise en avant des technologies numériques pour garantir la robustesse des réseaux face aux perturbations.

Les temps forts de l’événement

CIGRE Session 2024 ne se contente pas d’offrir des discussions théoriques. C’est un événement où la pratique et l’innovation sont à l’honneur, avec plus de 800 articles présentés et 300 exposants qui partageront leurs travaux et leurs produits révolutionnaires dans le domaine de l’énergie. Parmi les principaux exposants, on peut citer :

Hitachi Energy : Leader dans le domaine de l’énergie, Hitachi Energy présentera ses derniers développements à travers une série d’articles et d’interventions sur des sujets critiques pour le secteur.

: Leader dans le domaine de l’énergie, Hitachi Energy présentera ses derniers développements à travers une série d’articles et d’interventions sur des sujets critiques pour le secteur. ABB : Spécialiste en technologies d’électrification, ABB sera présent pour démontrer ses solutions en matière de distribution et de génération d’énergie.

: Spécialiste en technologies d’électrification, ABB sera présent pour démontrer ses solutions en matière de distribution et de génération d’énergie. Siemens Energy : Avec un focus sur les infrastructures énergétiques durables, Siemens Energy dévoilera ses dernières innovations pour soutenir la transition énergétique.

: Avec un focus sur les infrastructures énergétiques durables, Siemens Energy dévoilera ses dernières innovations pour soutenir la transition énergétique. Schneider Electric : Pionnier en solutions de gestion de l’énergie, Schneider Electric mettra en avant ses avancées dans la digitalisation et l’efficacité énergétique des réseaux.

: Pionnier en solutions de gestion de l’énergie, Schneider Electric mettra en avant ses avancées dans la digitalisation et l’efficacité énergétique des réseaux. GE Grid Solutions : GE se concentrera sur les équipements de haute tension, les disjoncteurs et la technologie HVDC pour une gestion plus efficace et fiable du réseau.

Un programme riche et diversifié

En plus des exposants, la Session CIGRE 2024 proposera :

6 jours de conférences et de discussions intensives.

de conférences et de discussions intensives. 6 ateliers sur des questions émergentes et critiques pour l’industrie.

sur des questions émergentes et critiques pour l’industrie. 3600 délégués représentant plus de 120 pays , offrant une perspective véritablement mondiale sur les défis et les opportunités du secteur.

représentant plus de , offrant une perspective véritablement mondiale sur les défis et les opportunités du secteur. 0 tutoriels, couvrant un large éventail de sujets allant des technologies numériques à l’intégration des énergies renouvelables.

Pourquoi CIGRE 2024 est essentiel pour vous

Alors que nous continuons de faire face aux défis imposés par le changement climatique et la demande croissante d’énergie, l’électricité devient la colonne vertébrale de l’ensemble du système énergétique. Participer à la Session CIGRE 2024 vous permettra de rester à la pointe des innovations, d’étendre votre réseau professionnel et d’explorer de nouvelles opportunités pour contribuer à un avenir énergétique durable.

Ne manquez pas cette occasion unique de faire partie de la transformation énergétique mondiale. Réservez dès maintenant votre place à la Session CIGRE 2024 et rejoignez les leaders de l’industrie pour façonner l’avenir de l’énergie.