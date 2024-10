Laissez-moi vous raconter comment le Skoda Enyaq iV 80 4×4, mon dernier véhicule, a transformé mon quotidien… pour le meilleur. Ce SUV électrique est arrivé dans ma vie avec tant de qualités que j’ai du mal à revenir à mon ancien véhicule thermique.

Et pourtant, j’ai longtemps été sceptique. Mon expérience avec l’électrique n’avait pas commencé de la meilleure des manières, il y a six ans, avec une Renault Zoé. Certes, la Zoé offrait une bonne autonomie en ville, mais les trajets longue distance ressemblaient souvent à un parcours du combattant à la recherche de bornes. C’est pourquoi, j’avais opté pour un retour au thermique… jusqu’à ce que le Skoda Enyaq m’ait fait changer d’avis.

Un design et un confort qui séduisent dès le premier regard

Je dois l’avouer : je ne connaissais pas vraiment la marque Skoda avant d’acquérir cet Enyaq. Pour moi, les SUV électriques étaient synonymes de Tesla, Audi ou même Mercedes. Mais le Skoda Enyaq a complètement bousculé ma perception, et ce, dès le premier regard.

Ce véhicule est bien plus spacieux que ce à quoi je m’attendais, avec une longueur de 4,65 m et un coffre impressionnant de 585 litres, capable d’absorber toutes les affaires d’un road trip en famille.

Le confort intérieur est un autre point fort. L’écran numérique de 12 pouces et le système d’info-divertissement intuitif m’ont conquis rapidement. Je me souviens avoir pensé : « Comment ai-je fait pour vivre sans cet écran géant ? »

Le « calme absolu » qui a failli me rendre fou

Si je devais critiquer cet Enyaq, ce serait pour son calme absolu sur la route. Imaginez, un matin, je démarre la voiture… mais il ne se passe rien ! Pas un bruit.

Le silence. J’ai vérifié trois fois si le moteur était vraiment en marche. Puis, au bout de quelques jours, ce calme est devenu un luxe, rendant chaque trajet bien plus agréable, notamment sur les longues routes de campagne normandes. Vous ne savez pas ce qu’est un véhicule silencieux tant que vous n’avez pas conduit un SUV comme celui-ci.

Pas de vibrations, pas de bruits de moteur… mais cela signifie aussi que j’ai failli ne pas remarquer mes enfants chahuter à l’arrière.

Une autonomie impressionnante et une recharge facile

Les anciens propriétaires de véhicules électriques savent de quoi je parle : l’angoisse de l’autonomie. Mais, avec l’Enyaq iV 80 4×4 et sa batterie de 82 kWh (77 kWh utiles), je peux atteindre jusqu’à 521 km sans me soucier de chercher une borne de recharge toutes les heures. Comparé à ma première expérience avec la Zoé (qui plafonnait à 200 km en cycle mixte), c’est un énorme pas en avant.

La recharge ? Un jeu d’enfant grâce à la capacité maximale de 175 kW en courant continu. Même lors de mes trajets en périphérie de grandes villes, il ne m’a fallu qu’environ 30 minutes pour passer de 20 à 80 % de charge. Cette flexibilité change tout, car je n’ai plus à planifier chaque arrêt de recharge avec autant de minutie qu’avant. Et si je suis pressé, un arrêt rapide de 10-15 minutes me donne déjà plus de 200 km d’autonomie.

Un SUV qui se joue de la neige

Autre aspect étonnant : ses performances sur neige. Lors de mes sorties en montagne, je n’avais aucune idée à quel point les quatre roues motrices pouvaient rendre le trajet sûr et plaisant. L’Enyaq est tellement stable que je n’ai même pas ressenti le besoin de m’inquiéter de perdre le contrôle, même sur les routes verglacées.

Réduction des coûts de carburant… et du stress

Mais ce qui a vraiment ruiné ma perception du thermique, ce sont les économies que j’ai pu réaliser sur le carburant. En moyenne, ma consommation se situe autour de 18 kWh/100 km en cycle mixte, soit beaucoup moins que ce que j’aurais dépensé en essence. Avec une recharge à la maison ou sur une borne publique à tarif réduit, je suis loin des dépenses exorbitantes liées aux carburants fossiles. Non seulement c’est bon pour mon portefeuille, mais c’est aussi un bon coup de pouce pour l’environnement.

Conclusion : Un regret… de ne pas être passé plus tôt à l’électrique

En fin de compte, le Skoda Enyaq iV 80 4×4 a ruiné mon envie de revenir à un véhicule thermique. C’est comme si ce SUV avait tout ce que je cherchais : espace, silence, confort, et économie d’énergie. Si vous hésitez encore à franchir le pas vers l’électrique, laissez-moi vous dire une chose : après avoir roulé avec ce SUV, vous ne voudrez plus jamais regarder en arrière !