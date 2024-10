La Dacia Sandrider 2025, dévoilée au Salon de l’Auto, marque un tournant majeur pour la marque roumaine. Avec ce modèle sportif et audacieux, Dacia vise ni plus ni moins que le prestigieux Rallye Dakar 2025, aux côtés du légendaire pilote Sébastien Loeb. Cet événement, riche en innovations, a permis à Dacia de démontrer son engagement dans les compétitions extrêmes et de dévoiler son ambition de s’imposer parmi les grands du rallye-raid.

Une première au Salon de l’Auto 2024

Le Salon de l’Auto a été l’occasion rêvée pour Dacia de présenter cette nouvelle voiture au grand public. La Sandrider a captivé l’attention des passionnés d’automobile et des experts du secteur, venus admirer un modèle qui bouscule les codes de la marque. L’objectif pour 2025 ? Permettre à la Sandrider de briller au Dakar, en s’appuyant sur des technologies de pointe et un design taillé pour les terrains les plus difficiles.

Une innovation au service de la performance

Chaque aspect de la Dacia Sandrider 2025, révélé lors du Salon de l’Auto, a été conçu pour répondre aux exigences du rallye-raid. Avec un moteur puissant et éco-responsable, des suspensions robustes et une carrosserie allégée, ce modèle incarne le parfait équilibre entre technologie et fiabilité. Dacia, en s’aventurant dans la compétition Dakar, entend prouver que performance et accessibilité peuvent aller de pair.

Sébastien Loeb, ambassadeur de la Sandrider

L’icône du sport automobile Sébastien Loeb, choisie pour piloter la Sandrider, renforce la crédibilité de Dacia dans cette aventure. Avec ses multiples victoires en championnat et son expérience unique en rallye-raid, Loeb est l’atout clé pour Dacia. Ce partenariat vise non seulement à conquérir les pistes du Dakar, mais aussi à renforcer l’image de la marque, comme l’a souligné Loeb lors de la conférence au Salon de l’Auto.

Vers le Dakar 2025 et au-delà

Le lancement de la Dacia Sandrider 2025 au Salon de l’Auto témoigne de l’ambition de Dacia de participer au Dakar avec un véhicule conçu pour surmonter les défis les plus extrêmes. Dacia aspire à prouver sa valeur et sa robustesse sur les routes du désert, avec l’espoir de s’imposer parmi les meilleurs de cette compétition légendaire.