Elgin, une ville riche en histoire située au cœur du Texas, émerge aujourd’hui comme un carrefour entre le charme d’antan et les commodités contemporaines. Cette harmonie parfaite est incarnée par quelques propriétés remarquables mises en évidence dans les dernières publications sur les réseaux sociaux.

Le charme d’un manoir victorien historique

Construit en 1900, le manoir victorien situé au 125 Upper Elgin River Rd est un monument d’ élégance intemporelle. Cette splendide résidence s’étend sur 5 206 pieds carrés, composée de sept chambres et de quatre salles de bains et demie, et est entourée par trois acres de terrain paysagé. Prévu pour accueillir jusqu’à 32 invités, ce manoir est l’endroit idéal pour des événements grandioses ou des séjours tranquilles. Seulement annoncé à 1 500 000$, cet ensemble est un excellent rapport qualité-prix pour ceux qui recherchent le charme historique sans sacrifier la modernité.

Parmi ses nombreuses caractéristiques, le manoir dispose d’une piscine chauffée, d’un spa, d’un court de pickleball, d’une salle de jeux d’arcade et d’un practice de golf, en étant prêt à satisfaire les envies de loisirs les plus variées de ses résidents.

Élégance moderne chez 1702 Hartford Rd

Non loin de là, le quartier d’Old Enfield à Austin présente un exemple moderne de vie luxueuse avec la résidence nouvellement construite au 1702 Hartford Rd. Avec quatre chambres et quatre salles de bains et demie réparties sur 2 433 pieds carrés, cette maison allie sophistication et confort dans un quartier prisé d’Austin.

This synthesis of elegance and comfort allows for an incomparable quality of life, perfectly aligning with the desires of a clientele seeking both modernity and a prestigious neighborhood environment.

Opportunités d’investissement à Rainey Street

Pour ceux qui envisagent d’investir dans l’immobilier, 48 East Ave, Unit 1509 présente une formidable opportunité. Ce condo de deux chambres et deux salles de bains, situé dans le quartier animé de Rainey Street, est actuellement proposé à 899 000$. L’un des points forts de cette offre est l’option de financement vendeur proposée à un taux avantageux entre 4,99% et 5,99%, permettant ainsi d’économiser 37 000$ en frais de clôture.

L’achat de cette propriété pourrait ne pas seulement signifier un luxe de vivre en plein cœur du quartier vibrant de Rainey Street, mais aussi offre d’importantes possibilités de génération de revenus. Ainsi, l’acquisition devient doublement attractive pour ceux qui recherchent un mode de vie de luxe tout en investissant judicieusement.

Conclure avec une touche de luxe

L’article met en lumière comment Elgin et ses environs continuent d’attirer l’attention avec une combinaison gagnante de demeures historiques et de résidences modernes, chacune apportant sa propre saveur à la palette d’options immobilières disponibles dans la région. Que ce soit un charme Victorienne séduisant, une modernité élégante ou des opportunités d’investissement propices, la région offre quelque chose de spécial pour tout le monde. Alors que le marché immobilier texan continue de se développer, les acheteurs potentiels n’ont jamais eu autant d’options luxueuses à leur disposition.

