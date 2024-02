Le secteur immobilier est en perpétuelle évolution et de nouvelles startups innovantes continuent de bousculer les codes établis. SecurClés PRO, Appenin, Depozen et Zestia sont des exemples de ces entreprises qui proposent des solutions novatrices pour répondre aux besoins des gestionnaires immobiliers, des locataires et des acheteurs. Avec des technologies de pointe et des services personnalisés, ces startups offrent…