Le géant technologique Samsung a récemment dévoilé ses nouveaux projecteurs ultra-courte focale 4K, les Premiere 7 et Premiere 9. Avec des améliorations significatives en matière de luminosité et de précision des couleurs, ces modèles sont conçus pour offrir une expérience cinématographique exceptionnelle directement à domicile.

Des performances inégalées en matière de luminosité et de couleurs

Les projecteurs Premiere 7 et Premiere 9 de Samsung sont équipés des dernières technologies en matière de projection, offrant une luminosité accrue qui permet une meilleure visibilité même dans les pièces bien éclairées. La précision des couleurs a également été optimisée, garantissant une reproduction fidèle des films et des séries.

Design et fonctionnalités innovantes

Un des aspects les plus remarquables de ces nouveaux projecteurs est leur design ultra-courte focale, permettant de projeter une image de haute qualité à une très courte distance du mur ou de l’écran. Cela les rend parfaits pour les petits espaces où la distance de projection est limitée.

En outre, ces modèles sont dotés de fonctionnalités avancées telles que la correction automatique de la distorsion et des options de connectivité améliorées, incluant plusieurs ports HDMI et la compatibilité avec les systèmes audio et de streaming les plus populaires.

Une immersion totale dans l’univers du cinéma à domicile

Avec les projecteurs Premiere 7 et Premiere 9, Samsung vise à transformer votre salon en une véritable salle de cinéma. Leur capacité à produire des images 4K ultra-nettes, associée à une superbe qualité sonore, promet une immersion totale dans vos films et séries préférés.

En résumé, les Premiere 7 et Premiere 9 de Samsung représentent une avancée significative dans l’univers des projecteurs domestiques. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche de la meilleure qualité d’image pour vos soirées cinéma, ces projecteurs sont un choix idéal.