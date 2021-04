Guide des meilleurs PC 2021 pour travailler

Les outils informatiques sont devenus essentiels. Notre guide référence pour choisir votre PC pour travailler doit vous aider à vous équiper. Si vous avez choisi de vous intéresser au véhicule électrique, c’est bien que vous avez un faible pour les nouvelles technologies!

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Dynabook Toshiba Notebook Satellite Pro C50-H-10C

Marque Dynabook Système d’exploitation Windows 10 Home Taille de l’écran 15.6 Pouces Poids de l’article 3 Kilogrammes Composition de la pile Lithium-ion

Prix: 707,27 € à commander directement sur Amazon

CHUWI HeroBook Pro Ordinateur Portable Ultrabook 14,1 Pouces

Marque CHUWI Système d’exploitation Windows Fabricant de CPU Intel Taille de l’écran 14.1 Pouces Taille de la mémoire de l’ordinateur 8 Go Taille du disque dur 256 Go Nombre de processeurs 2 Marque chipset graphique Intel séries Herobook Modèle du CPU Celeron N4020

CHUWI HeroBook Pro équipé du système d’exploitation Windows 10 Famille, la nouvelle génération de processeurs Intel Gemini Lake N4020, 4 Mo de cache, permet des vitesses Turbo Boost de 1,1 GHz à 2,8 GHz

L’écran antireflet de 14,1 pouces vous offre une vue plus grande, l’image plus claire et plus vive. De plus, le mode nuit et les paramètres de couleur aident à réduire la fatigue oculaire.

Points positifs de l’appareil

8 Go de mémoire vive

256 Go de disque dur SSD,

Vitesse du processeur pouvant monter jusqu’à 2,6 Ghz, permettent d’avoir la marge de manoeuvre suffisante, pour faire de la bureautique, de l’internet et de la lecture de vidéo en toute fluidité.

Pour les points négatifs :

Pas de prise RJ45, ce PC se connecte au web uniquement en WIFI

Prix: 359,00 € à commander directement sur Amazon

Ordinateur Portable TECLAST 14.1 Pouces

Marque TECLAST Système d’exploitation Windows 10 Fabricant de CPU Intel Taille de l’écran 14.1 Pouces Taille de la mémoire de l’ordinateur 8 Go Taille du disque dur 256 Go Nombre de processeurs 4 Marque chipset graphique Intel séries F7 PLUS Modèle du CPU Celeron N

Ordinateur portable mince et léger, intègre un écran IPS Full HD 1920 × 1080 de 14,1 pouces. Processeur de pc portable Windows 10 est Intel de huitième génération GeminiLake N4100 avec fréquence maximale de 2,6GHz, carte graphique Intel de neuvième génération UHD Graphics 600 (décodage vidéo 4K 10 bits à 60 Hz), 8Go de mémoire vive, stockage sur disque dur SSD haute vitesse de 256Go, prise en charge accrue de la capacité de la carte TF(256Go).

Batterie Grande Autonomie, 8 heures d’utilisation.

Points positifs de l’appareil

Produit léger

démarrage rapide grâce au SSD

recharge rapide

bon rapport qualité / prix

Points négatifs

Equipement sonore

Prix: 399,99 € à commander directement sur Amazon

HUAWEI MateBook D 14 2020 PC Portable 14”

Marque HUAWEI Fabricant de CPU AMD Taille de l’écran 14 Pouces Taille de la mémoire de l’ordinateur 8 Go Nombre de processeurs 1 Marque chipset graphique AMD Modèle du CPU AMD Ryzen 7 Résolution 1080p Couleur Gris Poids du produit 1.38 Kilogramme

Le HUAWEI MateBook D 14 2020 est un ultraportable disposant d’un écran de 14 pouces, le tout dans un chassis d’une épaisseur infime de 15.9mm. Il embarque un processeur AMD Ryzen 7 3700U, 8Go de RAM et 512Go de stockage pour des performances exceptionnelles. Et sa batterie de 56Wh, jouissez d’une autonomie allant jusqu’à 10 heures en bureautique ; assez pour tenir toute la journée.

Malgré sa finesse, le HUAWEI MateBook D 14 2020 est équipé de nombreux ports: un port jack 3.5mm, un port USB 3.0, un port USB 2.0, ainsi qu’un HDMI et USB Type-C. Assez pour vous séparer de tous vos câbles et adaptateurs.

Contenu du coffret

Points positifs

Son design “comparable aux Macbook”

Pour le prix : proposer 8Gb de Ram, 256Gb de stockage et un processeur d’AMD aussi bon que un Intel est vraiment un excellent choix. Fluidité et rapidité du système pour des tâches qui restent d’une utilisation bureautique et multimédia.

La batterie : bonne autonomie pour mon utilisation personnelle et tiens en moyenne 6-7 heures, la charge est rapide.

Pour les points négatifs

– Un ventilateur très sonore suite à un processeur qui chauffe un petit peu, mais ne gène en rien en la fluidité de l’appareil. Il est très discret mais notable. Il s’active lors des tâches multimédias.

Prix: 727,67 € à commander directement sur Amazon

