L’énergie solaire est en pleine expansion en France, alimentée par une demande croissante de solutions énergétiques renouvelables. Devenir un installateur de panneaux solaires, certifié QualiPV et/ou RGE, est une opportunité non seulement de participer à cette transition énergétique, mais aussi de bénéficier d’un marché en plein essor. Cet article explore les étapes clés pour devenir un installateur de panneaux solaires certifié en France, les certifications nécessaires, ainsi que les centres de formation principaux.

Pourquoi se Certifier QualiPV et RGE ?

Les certifications QualiPV et RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) sont essentielles pour exercer en tant qu’installateur de panneaux solaires en France.

QualiPV : Cette certification est spécifique à l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle garantit la compétence des professionnels dans ce domaine et est souvent exigée pour accéder à certaines aides et subventions.

: Cette certification est spécifique à l’installation de panneaux photovoltaïques. Elle garantit la compétence des professionnels dans ce domaine et est souvent exigée pour accéder à certaines aides et subventions. RGE : Plus large, la certification RGE est indispensable pour permettre à vos clients de bénéficier des aides de l’État, comme MaPrimeRénov’, pour leurs travaux d’efficacité énergétique.

Avoir ces certifications est donc un gage de sérieux et de qualité, en plus d’être un levier commercial incontournable.

Les Étapes pour Devenir un Installateur Certifié

Formation Initiale : Avant de prétendre aux certifications, il est essentiel de suivre une formation dans le domaine de l’installation électrique ou de l’énergie solaire. Plusieurs formations diplômantes sont disponibles : CAP Pro Elec (Certificat d’Aptitude Professionnelle en Électrotechnique).

(Certificat d’Aptitude Professionnelle en Électrotechnique). BTS Électrotechnique ou BTS Maintenance des Systèmes Énergétiques et Fluidiques .

ou . Licence Professionnelle en Énergie Solaire. Choix de la Formation QualiPV/RGE : Après l’obtention de votre diplôme, vous devez suivre une formation spécifique pour obtenir les certifications QualiPV et/ou RGE. Ces formations sont généralement courtes (quelques jours à quelques semaines) et dispensées par des organismes reconnus. Validation des Compétences : La certification QualiPV est validée après un examen théorique et pratique. Pour la certification RGE, il faut prouver ses compétences via un audit de chantier. Obtenir l’Assurance Décennale : Avant de commencer à travailler, il est indispensable d’obtenir une assurance décennale qui couvre les dommages pouvant survenir dans les 10 ans suivant l’installation. S’inscrire auprès des organismes : Une fois la certification obtenue, vous devez vous inscrire auprès de l’organisme Qualit’EnR pour être reconnu en tant qu’installateur QualiPV et/ou RGE.

Tableau des Principaux Centres de Formation en France

Nom du Centre de Formation Localisation Certification Proposée Durée de la Formation Contact AFPA – Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes Paris, Lyon, Marseille QualiPV, RGE 3 à 5 jours www.afpa.fr GRETA Toulouse, Nantes, Lille QualiPV, RGE 5 jours www.greta.fr CNAM – Conservatoire National des Arts et Métiers Paris, Aix-en-Provence QualiPV, RGE 1 à 2 semaines www.cnam.fr INES – Institut National de l’Énergie Solaire Chambéry QualiPV 5 jours www.ines-solaire.org Pôle Formation EnR Montpellier, Bordeaux QualiPV, RGE 1 semaine www.formation-enr.org

Conclusion

Devenir un installateur de panneaux solaires certifié QualiPV et/ou RGE en France est une démarche structurée qui commence par une solide formation en électrotechnique, suivie d’une spécialisation en énergie solaire. Les certifications obtenues garantissent la qualité du travail réalisé et permettent d’accéder à un marché en pleine croissance. En suivant les étapes décrites et en choisissant un centre de formation reconnu, vous pouvez vous lancer dans cette carrière prometteuse et contribuer activement à la transition énergétique en France.