Chez DualSun, l’innovation et le dynamisme sont au cœur de plusieurs initiatives captivantes. De la rencontre avec les installateurs locaux à la présentation de nouveaux produits, leur engagement en faveur de l’énergie solaire ne connaît pas de répit. Voici quelques actions et réussites récentes de DualSun:

Roadshow DualSun : Rencontre Proche de Vous

Cette été, l’équipe commerciale de DualSun a parcouru la France pour rencontrer les intéressés et les professionnels du solaire. Apprenez-en davantage sur leurs panneaux photovoltaïques et profitez d’un moment convivial lors de challenge de pétanque. C’est une excellente occasion d’interagir avec des experts et de potentiellement défier un champion du monde à Marseille!

Collaboration avec Projetsolaire.com

Face à l’urgence climatique et à la demande incessante de solutions solaires, DualSun n’a pas agi seul. En s’associant avec Projetsolaire.com, ils ont pu rapidement lancer une formation axée sur les démarches administratives du photovoltaïque. Ce partenariat témoigne de l’importance de rassembler les expertises pour faire avancer la transition énergétique.

Reconnaissance et Satisfaction Client

DualSun a récemment obtenu une note exceptionnelle de 4,8 étoiles sur Trustpilot, fruit d’une étroite collaboration avec leurs partenaires installateurs. Une telle reconnaissance est un encouragement à continuer d’améliorer et d’innover dans leurs produits et services. Elle reflète également la satisfaction des nombreux clients qui ont opté pour des solutions solaires DualSun.

Témoignage Inspirant : Une Maison Vivante grâce au Solaire

À Autignac, Caroline et Yvan ont rendu leur maison plus autonome et durable avec 18 panneaux solaires DualSun installés par Darver Énergie. Ces installations transforment chaque maison en mini-centrales électriques, réduisant la dépendance aux réseaux traditionnels. Cette initiative contribue activement à la transition énergétique grâce à des solutions écologiques et innovantes.

Engagement Associatif avec l’OM Hospitalités

DualSun s’implique également dans des projets associatifs comme le tournoi de l’OM Hospitalités. Cet événement, axé sur l’éducation et la cohésion sociale, réunit des acteurs régionaux pour soutenir des actions locales. DualSun y a participé en équipant le centre d’entraînement Robert Louis-Dreyfus de 507 panneaux solaires.

Projet EXCESS : Bâtiments à Énergie Positive

En collaboration avec le projet européen EXCESS, DualSun a installé des panneaux photovoltaïques dans un bâtiment historique à Valladolid, en Espagne. Ce projet ambitieux vise à démontrer la faisabilité et les bénéfices des bâtiments à énergie positive, renforçant ainsi l’engagement de DualSun envers le développement durable.

Nouvelle Innovation : Le Panneau Pliable PREASY

DualSun introduit PREASY, un panneau solaire pliable et prêt à brancher, répondant à la demande croissante de solutions solaires personnalisables. Facilement transportable et installable, PREASY constitue la solution idéale pour ceux qui ne peuvent pas installer de panneaux sur leur toiture. Ce produit est non seulement pratique mais aussi performant et respectueux de l’environnement.

En conclusion, les initiatives variées de DualSun illustrent leur engagement inébranlable pour un avenir énergétique durable. Par des collaborations stratégiques, des innovations produits et une présence active sur le terrain, DualSun n’a de cesse de démontrer que l’énergie solaire est non seulement une solution viable mais également indispensable pour un futur plus vert.