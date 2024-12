C’est officiel : Elon Musk ajoute un nouveau titre à son CV – Père Noël extraordinaire ! Oubliez les traîneaux, les rennes et le pôle Nord, car cette année, Noël passe en mode électrique, futuriste et un brin excentrique.

Vêtu d’un costume en velours rouge et de bottes qui crient « Explorateur Martien Chic », Musk est là pour nous rappeler que même le Père Noël a besoin d’une mise à jour. Avec un sapin scintillant orné de guirlandes dorées et de décorations qui sont probablement des prototypes de SpaceX, la pose festive d’Elon est aussi autoritaire qu’un PDG en réunion de crise – sauf que cette fois, il distribue de la joie plutôt que des secousses boursières.

On imagine la scène derrière cette photo : les elfes remplacés par des Tesla bots, des cadeaux empaquetés dans le coffre d’un Cybertruck, et un renne nommé Starlink guidant le traîneau avec une précision satellitaire. Oubliez les biscuits et le lait, laissez plutôt une batterie lithium-ion sous le sapin cette année.

« Passez un Noël électrisant ! » dirait probablement Musk, avec une étincelle dans les yeux et un sourire digne de Neuralink. Qu’il résolve des crises énergétiques mondiales ou distribue des cadeaux, une chose est sûre : le Père Noël n’a jamais été aussi visionnaire.