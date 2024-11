Lors du Sommet de la Communauté politique européenne (CPE) à Budapest, le président Emmanuel Macron a réaffirmé sa vision d’une Europe unie et souveraine, soulignant l’importance d’une coopération renforcée entre les nations européennes.

Une Europe géographique et politique

Macron a mis en avant la nécessité d’une Europe qui transcende les divisions historiques, notamment celles du XXᵉ siècle, pour construire une unité stratégique au XXIᵉ siècle. Il a insisté sur le fait que la CPE ne concurrence ni l’Union européenne ni l’OTAN, mais qu’elle offre un cadre complémentaire pour aborder des enjeux communs.

La Communauté politique européenne : un cadre pour l’unité

Créée en 2022 à l’initiative de Macron, la CPE vise à rassembler les pays européens, membres ou non de l’UE, pour discuter de questions stratégiques. Le président a souligné que ce format permet de surmonter les divergences et de travailler sur des intérêts partagés, renforçant ainsi la cohérence historique, civilisationnelle et politique du continent.

L’impact de l’élection de Donald Trump sur l’Europe

L’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2024 a des implications significatives pour l’Europe. Macron a évoqué la nécessité pour l’Europe de renforcer son autonomie stratégique face à des partenaires transatlantiques dont les orientations politiques peuvent fluctuer. Il a appelé à une Europe plus souveraine, capable de défendre ses intérêts de manière indépendante sur la scène internationale.

Vers une souveraineté européenne renforcée

Face aux défis mondiaux et aux changements politiques internationaux, Macron a plaidé pour une Europe plus résiliente et proactive. Il a encouragé les nations européennes à écrire ensemble une nouvelle page de leur histoire commune, en s’appuyant sur des valeurs partagées et une vision collective de l’avenir.

En conclusion, le discours d’Emmanuel Macron au Sommet de la CPE souligne l’importance d’une Europe unie et souveraine, capable de répondre aux défis contemporains et de s’affirmer sur la scène mondiale, notamment dans le contexte de l’élection de Donald Trump.