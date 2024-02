La Bretagne et les Pays de la Loire sont en pleine révolution verte, avec une augmentation spectaculaire du nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques. Depuis 2019, la croissance est frappante, avec une progression de +229%, mettant en lumière l’engagement de ces régions en faveur de la mobilité électrique. Examinons de plus près cette transformation et ses implications.

Une Croissance Exponentielle

Entre 2019 et 2023, les Pays de la Loire et la Bretagne ont vu leur nombre de points de charge respectivement atteindre 5 589 et 4 985. Cette expansion, qui représente une multiplication par trois du nombre de bornes, témoigne d’une volonté ferme d’accompagner le passage à l’électrique.

Source : AVERE France

Bilan 2023 : Une Tendance qui se Confirme

L’année 2023 a été particulièrement fructueuse, avec une augmentation de 47% en Pays de la Loire et 32% en Bretagne. Ces chiffres illustrent non seulement la dynamique positive de la région en termes d’infrastructures de recharge, mais aussi l’adoption croissante des véhicules électriques par les habitants.

Impact sur la Mobilité Électrique

Cette expansion massive des points de recharge joue un rôle crucial dans le renforcement du maillage territorial, essentiel pour répondre aux besoins des utilisateurs de véhicules électriques. Elle facilite les déplacements longue distance et renforce la confiance des conducteurs quant à la disponibilité des solutions de recharge, levant l’un des principaux obstacles à l’achat d’un véhicule électrique.

Vers un Avenir Plus Propre

L’augmentation du nombre de bornes de recharge en Bretagne et en Pays de la Loire n’est pas qu’une simple statistique; elle reflète un engagement régional pour l’adoption des véhicules électriques. Ce mouvement vers une mobilité plus propre et plus durable est essentiel pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le changement climatique.

Conclusion : Un Effort Collectif

L’expansion du réseau de bornes de recharge en Bretagne et Pays de la Loire est le résultat d’un effort collectif impliquant les pouvoirs publics, les entreprises et les citoyens. Elle symbolise un pas de plus vers un avenir durable où la mobilité électrique joue un rôle central. En continuant sur cette voie, ces régions montrent la voie à suivre pour une transition énergétique réussie dans le secteur des transports.

L’encouragement à poursuivre l’adoption des véhicules électriques est crucial pour maintenir cette dynamique positive. Chaque borne de recharge supplémentaire est une pierre de plus à l’édifice d’un avenir plus vert, démontrant l’importance de la collaboration et de l’innovation dans la réalisation de cet objectif commun.

