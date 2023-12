Dans une démarche significative pour l’électromobilité en France, DRIVECO, un acteur majeur dans le secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE), a franchi un pas important en signant un contrat-cadre avec Enedis, le principal gestionnaire du réseau de distribution électrique français. Ce partenariat stratégique annonce une ère nouvelle pour le raccordement simplifié des stations de recharge de Driveco, promettant des déploiements plus rapides et plus efficaces à travers le pays.

DRIVECO un acteur qui travaille pour la révolution électrique

L’électrification des transports est une priorité en France, avec l’augmentation constante du nombre de véhicules électriques sur les routes. Dans ce contexte, le développement d’une infrastructure de recharge robuste et accessible est crucial. Driveco, avec sa réputation établie dans le domaine des IRVE, joue un rôle clé dans cette transition.

Driveco, avec son réseau de bornes de recharge offrant la meilleure couverture en France, joue un rôle prépondérant dans l’essor de l’électromobilité. La société compte 8000 points de recharge, dont 5000 en activité et 3000 en cours de déploiement, et ouvre plus d’une station par jour.

Source: site Driveco

L’Exemple de Powerdot : Un Précédent Inspirant

Avant la collaboration entre Driveco et Enedis, Powerdot France avait déjà établi un partenariat avec Enedis, devenant le premier opérateur de bornes de recharge rapide à signer un double partenariat avec le gestionnaire de réseau.

Source: Compte Linkedin Powerdot

Le Partenariat avec Enedis : Un Levier pour l’Expansion

Hier, un jalon significatif a été atteint avec la signature d’un contrat-cadre entre Driveco et Enedis. Enedis, en tant que pilier du réseau de distribution électrique en France, apporte une expertise inestimable et une capacité opérationnelle essentielle à l’équation.

Les Implications du Partenariat

Raccordement Simplifié : Ce partenariat permettra un raccordement plus facile et plus rapide des stations de recharge de Driveco à travers la France, ce qui est un avantage considérable pour la mise en œuvre et l’accessibilité des IRVE. Déploiements Rapides et Efficaces : La collaboration avec Enedis garantit des déploiements plus rapides et plus efficaces des infrastructures, un aspect crucial pour répondre à la demande croissante. Soutien à la Mobilité Verte : Ce mouvement renforce l’engagement des deux entreprises envers une mobilité plus durable et respectueuse de l’environnement.

Réaction et Appréciation

Un sentiment de gratitude a été exprimé envers les équipes d’Enedis pour leur confiance et engagement envers un avenir plus vert. Ce partenariat est perçu non seulement comme une étape commerciale, mais aussi comme un engagement envers une cause environnementale plus large.

Implications pour les Entreprises et les Consommateurs

Avec ce partenariat, Driveco s’adresse également aux entreprises et aux consommateurs individuels, soulignant que c’est le moment idéal pour envisager l’installation de bornes de recharge. L’accessibilité accrue et la facilité d’installation rendent les solutions de Driveco plus attrayantes pour ceux qui cherchent à adopter des pratiques plus durables.

Quelle est l’action d’Enedis auprès des opérateurs de borne de recharge

Enedis s’engage à faciliter les projets de recharge en s’occupant du raccordement, de l’acheminement et du comptage de l’électricité dans les immeubles collectifs, indépendamment de la solution de recharge choisie.

Avec plus de 247 000 immeubles possédant des parkings de plus de 6 places, représentant environ 8,7 millions de places, la nécessité d’équiper ces espaces en bornes de recharge est primordiale.

Services Offerts par Enedis

Préparation et Demande de Raccordement: Collecte des Informations: Rassemblement des données nécessaires, incluant la puissance électrique requise et l’autorisation écrite du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble.

Rassemblement des données nécessaires, incluant la puissance électrique requise et l’autorisation écrite du propriétaire ou du gestionnaire de l’immeuble. Soumission de la Demande: Utilisation du formulaire en ligne d’Enedis pour effectuer la demande de raccordement et planification d’une visite technique. Evaluation et Proposition de Raccordement: Visite Technique sur Site: Un représentant d’Enedis réalise une évaluation technique sur le lieu du parking.

Un représentant d’Enedis réalise une évaluation technique sur le lieu du parking. Réception de la Proposition: Suite à cette visite, Enedis soumet une proposition de raccordement au demandeur. Installation et Mise en Service: Signature du Contrat et Paiement de l’Acompte: Formalisation de l’accord et démarrage du processus d’installation.

Formalisation de l’accord et démarrage du processus d’installation. Réalisation des Travaux: Enedis installe le point de livraison nécessaire et met en service l’infrastructure de recharge.

Pour toute question concernant l’accompagnement d’Enedis, vous pouvez contacter leurs équipes au 0 970 823 015, du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 13h à 17h.

Conclusion

Le partenariat entre Driveco et Enedis marque un tournant dans l’effort de la France pour une mobilité plus propre. En facilitant le déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques, ce partenariat s’inscrit dans une vision d’avenir où la mobilité électrique est accessible et pratique pour tous. C’est un pas en avant significatif vers la réalisation des objectifs environnementaux de la France et un exemple brillant de collaboration stratégique en faveur de l’électromobilité.

Source: Compte Linkedin de Driveco