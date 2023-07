Comment Driveco souhaite simplifier l’accès au véhicule électrique ?

Vous souhaitez en savoir plus sur la collaboration fructueuse entre Driveco et Hubject ? Dans cet article, nous mettons en lumière les nombreux avantages de ce partenariat innovant. Driveco, leader dans le secteur des solutions de mobilité électrique, s’est associé avec Hubject, un acteur clé du domaine de l’infrastructure de recharge électrique. Ensemble, ils ont réussi à révolutionner le paysage de la mobilité durable en offrant des solutions intelligentes et conviviales pour les utilisateurs de véhicules électriques.

Partenariat Driveco et Hubject : Une Révolution pour la Mobilité Électrique

Une alliance stratégique pour une mobilité durable

Driveco et Hubject, deux acteurs majeurs de la mobilité électrique, ont uni leurs forces dans un partenariat innovant qui a changé la donne pour les conducteurs de véhicules électriques. Grâce à cette collaboration, les utilisateurs bénéficient désormais d’un accès transparent à un vaste réseau de bornes de recharge électrique, éliminant ainsi les craintes liées à l’autonomie. Cette infrastructure intégrée permet des déplacements plus aisés sur de plus longues distances, contribuant ainsi à promouvoir une mobilité durable et écologique.

En mettant l’accent sur l’expérience utilisateur, ce partenariat stratégique a simplifié la mobilité électrique et a ouvert la voie vers un avenir plus propre et plus pratique pour tous.

Pourquoi ce partenariat est utile aux propriétaires de véhicules électriques

Si vous êtes un utilisateur de véhicule électrique et que vous utilisez Chargemap, ce partenariat entre Driveco et Hubject va apporter plusieurs améliorations significatives qui pourraient simplifier votre expérience de recharge :

Plus d’options de recharge : Avec l’expansion de Driveco, soutenue par Hubject, vous aurez accès à encore plus de points de recharge à travers l’Europe. Cela signifie plus de flexibilité et de choix lorsque vous planifiez vos trajets, et moins de soucis pour trouver une borne de recharge lorsque vous en avez besoin. Utilisation simplifiée : Grâce à la technologie Plug&Charge, vous n’aurez plus besoin de badge RFID ou de carte de paiement pour démarrer une recharge. Il vous suffira de brancher votre véhicule à la borne de recharge pour que le processus de recharge commence automatiquement. Cela signifie moins de tracas et une expérience de recharge plus rapide et plus facile. Interopérabilité accrue : Le réseau intercharge de Hubject rend le réseau de Driveco accessible aux utilisateurs de différents fournisseurs de services de mobilité électrique. Cela signifie que même si vous avez un contrat avec un autre fournisseur de services, vous pourrez toujours utiliser les bornes de recharge Driveco. Fiabilité améliorée : Driveco se targue d’avoir un taux de disponibilité de ses bornes dépassant les 98%, ce qui est bien supérieur à la moyenne. Cette fiabilité accrue signifie que vous pouvez compter sur les bornes Driveco pour être opérationnelles lorsque vous en avez besoin.

En somme, en tant qu’utilisateur de Chargemap, vous bénéficiez d’une plus grande flexibilité, d’une utilisation plus facile et d’une fiabilité accrue, rendant votre expérience de conduite électrique globalement plus simple et plus efficace.

