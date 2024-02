Habitant en périphérie de Paris et me déplaçant fréquemment pour le travail, j’ai décidé de partager mon expérience avec ma Peugeot e-208 et les stations de recharge Indigo Electra. Un test grandeur nature pour voir si la vie électrique était vraiment adaptée à mes besoins urbains et périurbains. Les Stations Indigo Electra : Pratiques mais avec un petit plus…