Alors que la tendance à la délocalisation continue de dominer les débats, l’usine Tesla de Fremont en Californie se distingue par son engagement à produire localement. Employant plus de 3 000 personnes, cette usine Tesla joue un rôle clé dans l’industrie automobile américaine, à contre-courant des pratiques courantes. Quel est donc le secret de Tesla pour maintenir une production de pointe tout en restant « Made in USA » ?

La Production chez Tesla Motors : Une Nouvelle Ère pour l’Automobile

Sous la direction d’Elon Musk, la production des différents modèles Tesla a connu une croissance exponentielle. L’usine Tesla de Fremont produit notamment les Tesla Model S et Model X, tandis que d’autres usines réparties à travers le monde prennent en charge la fabrication des autres modèles phares.

Historiquement, l’industrie automobile a été façonnée par des doctrines telles que le Fordisme et le Toyotisme, introduites respectivement par Ford et Toyota. Aujourd’hui, l’usine Tesla de Fremont pourrait bien être en train de créer sa propre doctrine, repoussant les limites de la production moderne grâce à une chaîne de fabrication ultra-flexible et technologiquement avancée.

Lieux de Fabrication des Modèles Phare de Tesla

Voici un tableau récapitulatif des principaux sites de production des modèles Tesla :

Modèle Tesla Lieu de Fabrication Tesla Model S Usine Tesla, Fremont, Californie, États-Unis Tesla Model X Usine Tesla, Fremont, Californie, États-Unis Tesla Model 3 Usine Tesla, Fremont, Californie, États-Unis / Gigafactory Shanghai, Chine Tesla Model Y Usine Tesla, Fremont, Californie, États-Unis / Gigafactory Shanghai, Chine / Gigafactory Berlin, Allemagne Tesla Cybertruck Gigafactory Texas, Austin, Texas, États-Unis Tesla Semi Gigafactory Nevada, Sparks, Nevada, États-Unis Tesla Roadster (nouvelle génération) Usine Tesla, Fremont, Californie, États-Unis

Étapes de Fabrication à l’Usine Tesla de Fremont

Le Modelage : Tout commence avec de grandes feuilles d’aluminium, qui forment la base des Tesla Model S et Model X. Ces feuilles sont façonnées par des machines de pointe pour créer les principales pièces du véhicule, telles que les ailes, les capots, les portes, et les toits. Les presses hydrauliques utilisées dans cette étape sont conçues pour durer des années et pour produire les pièces des futurs modèles Tesla. L’Assemblage du Cadre : Une fois les pièces en aluminium prêtes, des robots assemblent le cadre de chaque véhicule en un temps record. Cette étape est cruciale pour garantir la sécurité du véhicule, qui bénéficie d’une notation de 5 étoiles. Une fois le cadre assemblé, la voiture passe à la peinture. La Peinture : Pour Tesla, cette étape marque le début de la personnalisation du véhicule, permettant d’adapter la Tesla à la spécification du client. Cette étape concerne les Tesla Model S, Model X, ainsi que les premiers Model 3 produits à Fremont.

Le Processus Qualité à l’Usine Tesla

À chaque étape de la production, un temps est alloué à l’inspection et aux tests rigoureux pour garantir que chaque véhicule répond aux normes de qualité élevées de Tesla. Ce processus de vérification comprend même une simulation de conduite pour s’assurer que chaque véhicule est prêt pour la route.

Vidéo de la chaîne de production de l’usine Tesla (en anglais) :

Pour en savoir plus sur les autres usines de Tesla, y compris les célèbres Gigafactory, consultez notre article dédié.