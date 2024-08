En tant que rédacteur en chef de Tesla Mag, un média dédié aux technologies de pointe et à la mobilité électrique, j’ai eu l’occasion de tester l’iPad Pro 11 pouces (Wi-Fi + Cellular, 1 To, finition Noir sidéral) pendant deux semaines. Mon objectif : évaluer comment cet appareil peut optimiser notre productivité au quotidien et répondre aux besoins d’une rédaction en constante évolution.

Packaging

L’iPad Pro 11 pouces est livré dans un emballage épuré et bien conçu. À l’intérieur, on trouve l’appareil, un câble de recharge USB-C (1 m) et un adaptateur secteur de 20 W. Bien que le packaging soit minimaliste, il manque certains accessoires essentiels comme l’Apple Pencil ou le Magic Keyboard, qui doivent être achetés séparément.

Design

Avec sa finition Noir sidéral, l’iPad Pro 11 pouces se distingue par un design élégant et raffiné. L’écran Ultra Retina XDR OLED de 11 pouces offre une qualité d’affichage impressionnante, avec une résolution de 2420 x 1668 pixels et un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, idéal pour les travaux de rédaction, d’édition vidéo et de création de contenu. Sa légèreté (446 g pour le modèle Wi-Fi + Cellular) et son épaisseur de 5,3 mm le rendent parfait pour une utilisation mobile.

Points de vigilance en déplacement

Pour les journalistes de Tesla Mag, toujours en déplacement, l’iPad Pro 11 pouces présente quelques défis. Lors de mes déplacements pour des reportages, j’ai remarqué que l’appareil est sensible aux rayures et aux chocs. Une coque de protection est donc indispensable pour une utilisation sereine en extérieur. De plus, bien que la connectivité Wi-Fi 6E et 5G soit un atout, il est crucial de gérer les coûts de données cellulaires, surtout à l’étranger.

L’application Mobile

L’iPad Pro se révèle particulièrement efficace avec des applications professionnelles comme Slack, Google Drive et Microsoft Teams, qui sont au cœur de notre travail quotidien chez Tesla Mag. L’application Adobe Lightroom, par exemple, fonctionne à merveille grâce à la nouvelle puce Apple M4, offrant une édition photo rapide et fluide, indispensable pour préparer nos contenus visuels en temps réel.

Le décollage (première prise en main)

Dès la première utilisation, l’iPad Pro impressionne par sa rapidité et sa puissance, grâce à la puce Apple M4 qui intègre un CPU à 10 cœurs et un GPU à 10 cœurs. Cette configuration assure une fluidité optimale même en multitâche intensif, ce qui est essentiel lorsque l’on travaille sur plusieurs projets simultanément.

Le retour vidéo

En matière de production de contenu vidéo, l’iPad Pro est un outil performant. Son écran Ultra Retina XDR, avec un contraste de 2 000 000:1 et une luminosité de pointe de 1 600 nits, offre une qualité d’image exceptionnelle pour l’édition de vidéos 4K. Cela a été particulièrement utile pour nos publications vidéo sur les réseaux sociaux et pour la création de contenu immersif.

Les risques en déplacement

L’utilisation de l’iPad Pro en déplacement nécessite quelques précautions. Par exemple, lors d’une conférence à l’extérieur, l’écran peut être difficile à lire sous une forte luminosité. De plus, sans coque de protection, l’iPad Pro est vulnérable aux rayures et aux impacts.

La connectivité et les performances réseau

L’iPad Pro est doté de capacités Wi-Fi 6E et 5G, garantissant une connexion rapide et stable, même dans des environnements avec une couverture réseau limitée. Cette connectivité est indispensable pour les besoins de Tesla Mag, que ce soit pour diffuser des événements en direct ou télécharger rapidement des fichiers volumineux.

Portée et autonomie

L’autonomie de l’iPad Pro est un point fort, bien qu’elle puisse varier en fonction de l’utilisation. Pour un usage standard (navigation, visionnage de vidéos), la batterie tient jusqu’à 10 heures. Cependant, un usage intensif d’applications gourmandes en ressources, comme les éditeurs vidéo, peut réduire l’autonomie à environ 7 heures.

Messages d’erreur

Au cours de ces deux semaines, l’iPad Pro s’est montré fiable avec très peu de messages d’erreur. Quelques notifications de gestion de la batterie sont apparues, mais elles ont été faciles à résoudre grâce aux fonctionnalités d’optimisation intégrées.

L’atterrissage (fin de journée de travail)

Même après une journée de travail intense, l’iPad Pro continue de fonctionner sans perte de performance. Le multitâche reste fluide, et l’appareil ne présente aucun signe de surchauffe ou de ralentissement, ce qui est crucial pour maintenir un haut niveau de productivité.

Points forts

Design élégant et poids léger : Facile à transporter, idéal pour un usage nomade.

: Facile à transporter, idéal pour un usage nomade. Écran Ultra Retina XDR : Parfait pour l’édition de vidéos et la création de contenus multimédias.

: Parfait pour l’édition de vidéos et la création de contenus multimédias. Puce Apple M4 : Performances exceptionnelles pour le multitâche et les applications intensives.

: Performances exceptionnelles pour le multitâche et les applications intensives. Connectivité avancée : Wi-Fi 6E et 5G pour une connectivité rapide et fiable en déplacement.

Points faibles

Fragilité de l’écran : Nécessite une coque de protection pour une utilisation en déplacement.

: Nécessite une coque de protection pour une utilisation en déplacement. Coût élevé : Investissement important, surtout avec les accessoires nécessaires.

: Investissement important, surtout avec les accessoires nécessaires. Autonomie variable : Peut diminuer rapidement lors d’un usage intensif.

Conclusion

L’iPad Pro 11 pouces (disponible sur Amazon au prix de1 879,00 €) est un outil de travail remarquable pour les professionnels de la rédaction et de la création de contenu numérique. Sa puissance, sa portabilité et ses capacités multimédias en font un choix incontournable pour ceux qui cherchent à améliorer leur productivité. Toutefois, quelques précautions d’utilisation sont nécessaires pour maximiser son potentiel.

Achat immédiat sur Amazon ?

Pour un outil qui combine mobilité et puissance, l’iPad Pro 11 pouces est disponible dès maintenant sur Amazon. Explorez toutes ses fonctionnalités et trouvez l’option qui correspond le mieux à vos besoins professionnels.

Galerie photo

Tableau récapitulatif des caractéristiques de l’iPad Pro