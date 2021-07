Guide des robots pour votre maison

Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux robots pour votre maison.

Nous avons sélectionné des robots qui vous permettront d’améliorer l’intérieur et l’extérieur de votre maison. Nous publions régulièrement des guides, autour des thématiques aussi variées que l’optimisation de votre véhicule ou le confort de votre maison.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

N’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas l’article qu’il vous faut

iRobot Roomba 981, robot aspirateur

Idéal pour les tapis, il possède une forte puissance d’aspiration, avec Power boost. Connecté en WiFi, son système de navigation lui permet d’opérer dans plusieurs pièces. De plus, il est programmable via une application dédiée.

iRobot peut se prévaloir de plus de 30 années d’expertise et d’innovation dans la robotique, avec plus de 30 millions de robots pour la maison vendus dans le monde. Que vous choisissiez Roomba, Braava ou les deux, vos sols bénéficient du soin expert dont ils ont besoin.

Il nettoie quand, où et comment vous le souhaitez – Grâce à la navigation avancée, le i7 peut nettoyer la saleté où vous voulez, quand vous voulez. Et, tout aussi important, il peut rester en dehors des zones que vous lui demandez d’ignorer.

Petites poussières ? Gros débris ? Aucun problème – il aspire la saleté tenace grâce à un système de nettoyage en trois étapes, qui utilise deux extracteurs en caoutchouc multi-surfaces, ainsi qu’une aspiration surpuissante. Celle-ci est dix fois supérieure au système de nettoyage Roomba série 600.

Il apprend et s’adapte à votre mode de vie, et se tient à votre écoute – Il retient vos habitudes de nettoyage, et vous fait des suggestions personnalisées. Notre robot de maison vous recommande également des choses auxquelles vous n’auriez même pas pensé : nettoyages supplémentaires pendant la saison des allergies ou de perte de poils des animaux de compagnie, par exemple.

Points positifs:

L’autonomie du Roomba 981 est de 2 heures environ, mais peut varier selon le type de sol et le niveau de saleté.

environ, mais peut varier selon le type de sol et le niveau de saleté. D’une capacité de ‎0.6 Litres. Sa Puissance est de ‎33 Watts pour un niveau sonore inférieur à‎ 58 dB .

Prix: 545,95 € à commander directement sur Amazon

Zodiac WR000263 Vortex AV35050 – Robot nettoyeur de fond autonome

Pour piscine, fond seul, fond/parois/ligne d’eau. Ce nettoyeur automatique pour piscines de différentes formes (max 12×6 m) convient aux fonds plats, pentes douces, composées et pointe de diamant.

Depuis plus de 120 ans, la marque zodiac développe la technologie avec une approche innovante. Chez Zodiac Poolcare européen, notre travail est de concevoir, fabriquer et vendre des équipements de haute qualité pour votre piscine. Notre objectif premier est de vous libérer des tâches d’entretien, afin que vous puissiez profiter pleinement de votre piscine.

Son Aspiration cyclonique est brevetée, pour un nettoyage puissant durant tout le cycle de nettoyage. Son cycle unique de nettoyage fond et parois (environ 2h30) élimine efficacement la saleté grâce à son système de brosses.

En termes de confort d’utilisation, les robots électriques se branchent sur secteur, et accèdent aux moindres recoins de votre bassin, grâce à leur programmation intelligente. Les robots hydrauliques s’installent, quant à eux, sur la prise balai ou sur un skimmer.

Voici quelques-uns des aspects à bien prendre en compte pour choisir son robot nettoyeur :

Type de piscine (dimensions, forme et revêtement)

Obstacles rencontrés (pente composée ou pointe de diamant, marches)

Types de débris à traiter (grandes feuilles, projection de sable, etc.)

Puissance de votre pompe de filtration

Niveau de confort et degré d’exigence

Prix: 1 099,00 € à commander directement sur Amazon

WORX – Tondeuse Robot connectée sans Fil LANDROID – WR141E –

Jusqu’à 500m² / Installation facile, elle tond sous la pluie / Autonome, avec système de contrôle à distance /Tonte intelligente avec coupe près des bordures.

Nos modèles sont autonomes, intelligents, et configurables selon vos besoins. Les nouvelles tondeuses robots connectées sans fil WORX LANDROID vous assurent une tonte rapide, facile, en toute autonomie. La batterie est compatible avec tous les outils de la gamme WORX 20V/40V (2*20V) du concept PowerShare©.

La tondeuse robot WORX LANDROID WR141E est très performante. En effet, elle vous permet de tondre votre pelouse sans effort, sur une surface maximum de 500m², et vous garantit une tonte parfaite sans défauts, même sur les pentes allant jusqu’à 35°, même sous la pluie.

Bénéficiant d’une technologie de pointe, notre tondeuse est connectée – Les mises à jour du logiciel sont automatiques, et ne nécessitent aucune intervention de votre part – Enfin, vous pouvez contrôler et programmer votre LANDROID à distance via l’application dédiée sur votre mobile ou votre tablette (Wifi / Bluetooth).

Caractéristiques techniques :

• Type de batterie : lithium-ion

• Tension de la batterie : 20 V

• Capacité de la batterie : 4000mAh

• Chargeur : 1,5A

• Largeur de coupe : 180 mm

• Hauteur de coupe : 30-60 mm / 3 positions

• Pente max. : 35%

• Connectable via Wifi / Bluetooth

• Type de disque : fixe

• Interface : LED

Question : Comment faire avec les arbres ? Peut on juste les entourer du câble pour qu’il les évite? Merci

Avec l’option ACS, je n’ai pas eu besoin de modifier le fil périphérique en plantant des arbres. Seul Problème, la roulette avant n’aime pas les cuvettes autour des arbres.

Prix: 729,00 € à commander directement sur Amazon