--FILE--All New Santana cars pass through the assembly line at the Xinjiang auto plant of Shanghai Volkswagen, a joint venture between SAIC and VW, in Urumqi, northwest Chinas Xinjiang Uygur Autonomous Region, 29 August 2013.

Sommaire Usines sur la liste de fermeture Réductions de la capacité de production Annulations de projets de production de batteries Contexte et perspectives Conséquences pour les travailleurs et les communautés locales Conclusion Le Groupe Volkswagen (VW) se prépare à une série de fermetures et réductions d’usines de production à travers le monde. La liste des installations sur le point de fermer comprend des sites en Belgique, en Allemagne et en Chine, provoquant des inquiétudes tant chez les travailleurs que chez les acteurs économiques locaux. Usines sur la liste de fermeture Les usines de production identifiées pour une fermeture imminente incluent : 🇧🇪 Bruxelles

🇩🇪 Emden

🇩🇪 Osnabrück

🇨🇳 Xinjian

🇨🇳 Nanjing

🇨🇳 Shanghai I (déjà fermée)

🇨🇳 Shanghai II

🇨🇳 Zhejiang

🇩🇪 Kassel

🇩🇪 Dresden Ce plan de fermeture touche de nombreuses régions, ce qui soulève des questions sur les répercussions économiques et sociales pour les communautés locales et les employés concernés. Réductions de la capacité de production En plus des fermetures, le Groupe Volkswagen prévoit de réduire la capacité de production dans certaines de ses usines allemandes : 🇩🇪 Zwickau

🇩🇪 Wolfsburg Ces réductions de capacité pourraient impliquer des licenciements et des réductions d’heures de travail, créant un climat d’incertitude pour les employés de ces sites. Annulations de projets de production de batteries Le plan de restructuration ne s’arrête pas là. Trois des six usines de production de batteries initialement prévues ont également été annulées, compromettant ainsi les projets futurs du groupe de renforcer son positionnement sur le marché des véhicules électriques. Lire également : Pourquoi les automobilistes préférent la voiture électrique ? Contexte et perspectives Bien que ces fermetures et réductions ne soient pas encore définitives, les discussions sont en cours et devraient aboutir prochainement. VW semble adopter une stratégie de fermeture progressive pour réduire les éventuelles réactions négatives du marché. En Chine, le groupe n’a utilisé que 58 % de sa capacité en 2023, et les perspectives pour 2024 ne sont pas plus optimistes. Cette faible utilisation des capacités de production chinoises est un indicateur clé des difficultés rencontrées par le groupe sur ce marché crucial. Conséquences pour les travailleurs et les communautés locales La fermeture d’usines comme celle de Bruxelles serait un coup dur pour les travailleurs et l’économie locale. Il en va de même pour les autres sites en Allemagne et en Chine. Les autorités locales et les syndicats s’inquiètent de l’impact sur l’emploi et envisagent déjà des mesures pour atténuer les effets dommageables de ces fermetures. Conclusion Le groupe Volkswagen semble traverser une période de turbulences importantes avec ces fermetures et réductions de sites de production. Les prochains mois seront cruciaux pour déterminer l’impact de ces décisions sur l’économie locale et globale du groupe. Les négociations sont encore en cours, et de nouvelles annonces sont attendues prochainement.