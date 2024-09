De récentes photos et vidéos prises à Giga Texas suggèrent que la production du Cybertruck par Tesla s’accélère à mesure que le troisième trimestre de 2024 touche à sa fin. Fait intéressant, certains des Cybertrucks aperçus dans le complexe de Giga Texas étaient encore transportés à l’aide de remorques couvertes.

Les images récentes de Giga Texas ont été partagées par Joe Tegtmeyer, un observateur de longue date de Tesla et propriétaire de Cybertruck, qui surveille et documente les développements de la région depuis ses débuts. Comme l’a noté l’opérateur de drones, ce qui était immédiatement visible lors de son récent survol, c’était les centaines de Cybertrucks garés sur le lot de sortie situé à l’ouest de l’installation.

Lots and lots of @cybertruck at the Giga Texas outbound lot this morning, with a large group being moved into covered carriers. Production seems very robust too as I saw many more exiting the factory along with a big group of Model Ys. More coming up later today! pic.twitter.com/HczIiECCI8

