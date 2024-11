Les startups innovantes dans le secteur de l’automobile ont une occasion en or de propulser leurs projets grâce au Grand Prix ACF AUTOTECH. Organisé par l’Automobile Club de France et le Club Auto & Mobilité de l’ESSEC, cet appel à candidatures est ouvert jusqu’au 29 novembre à 23h59.

Un Concours International Prestigieux

Le Grand Prix ACF AUTOTECH est reconnu comme un concours d’envergure internationale, indépendant et impartial. Ce concours gratuit est une plateforme pour les startups qui révolutionnent le secteur automobile par la conception, la fabrication, la commercialisation et l’utilisation innovantes. Fondé par Richard de Cabrol et dirigé par Yann de Pontbriand, président de l’Automobile Club de France, et Thierry Peugeot, président du Club Auto & Mobilité de l’ESSEC, cet événement rassemble un jury d’exception composé de personnalités éminentes du secteur automobile et financier.

Des Bénéfices Majeurs pour les Startups

Les lauréats du concours bénéficient d’une grande visibilité, ainsi que d’un accompagnement personnalisé en matière financière et juridique, sans oublier du coaching et un réseautage efficace avec les décideurs clés. Ce support est crucial pour accélérer le développement des startups et faciliter leur implantation sur la scène internationale.

Trois Trophées en Compétition

Le concours met en compétition trois trophées distincts:

Grand Prix ACF : Destiné aux startups les plus avancées dans leur développement.

: Destiné aux startups les plus avancées dans leur développement. Prix Pionnier ACF : Pour les jeunes startups en début de développement (Seed).

: Pour les jeunes startups en début de développement (Seed). Mention GPACF GreenTech: Visant les finalistes dont les produits répondent aux enjeux environnementaux actuels.

Chacun de ces trophées offre non seulement une reconnaissance, mais aussi des ressources essentielles pour l’avenir de ces entreprises.

Un petit historique du Grand Prix ACF

Le Grand Prix ACF AutoTech, créé en 2018, est un concours annuel organisé par l’Automobile Club de France (ACF) en partenariat avec l’ESSEC Automobile Club. Il vise à récompenser les startups les plus innovantes dans le domaine de l’automobile, englobant la conception, la fabrication, la commercialisation et l’usage des véhicules.

Objectifs et déroulement

Ce concours international offre aux jeunes entreprises une plateforme pour présenter leurs innovations devant un jury composé de professionnels de l’industrie automobile, d’entrepreneurs et d’investisseurs. Les lauréats bénéficient de dotations financières, d’un accompagnement personnalisé et d’une visibilité accrue dans le secteur.

Éditions précédentes et lauréats

2018 : Pour sa première édition, le concours a attiré 74 participants. Le Grand Prix ACF a été décerné à Scortex , une entreprise proposant une solution d’inspection basée sur l’intelligence artificielle pour l’industrie manufacturière. Le Prix Pionnier ACF a été attribué à Wheeliz , une plateforme de location de voitures aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

: Pour sa première édition, le concours a attiré 74 participants. Le a été décerné à , une entreprise proposant une solution d’inspection basée sur l’intelligence artificielle pour l’industrie manufacturière. Le a été attribué à , une plateforme de location de voitures aménagées pour les personnes à mobilité réduite. 2019 : Avec 75 participants, le Grand Prix ACF a récompensé Expedicar (devenu HiFlow), qui simplifie la logistique du transport et de la livraison de véhicules. Le Prix Pionnier ACF a été attribué à ProovStation , spécialisée dans l’industrialisation et l’automatisation de l’inspection automobile.

: Avec 75 participants, le a récompensé (devenu HiFlow), qui simplifie la logistique du transport et de la livraison de véhicules. Le a été attribué à , spécialisée dans l’industrialisation et l’automatisation de l’inspection automobile. 2020 : Malgré le contexte sanitaire, le concours a maintenu son édition en format en ligne. Le Grand Prix ACF a été décerné à Qovoltis , une entreprise proposant des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques. Le Prix Pionnier ACF a récompensé Altaroad , spécialisée dans la collecte de données sur le trafic routier grâce à des capteurs installés sur les routes.

: Malgré le contexte sanitaire, le concours a maintenu son édition en format en ligne. Le a été décerné à , une entreprise proposant des solutions de recharge intelligente pour véhicules électriques. Le a récompensé , spécialisée dans la collecte de données sur le trafic routier grâce à des capteurs installés sur les routes. 2021 : Le Grand Prix ACF a été attribué à Geolith , qui développe une solution de production de lithium éco-responsable. Le Prix Pionnier ACF a récompensé Serinus Labs , offrant un système de surveillance technique pour analyser et contrôler la qualité des batteries lithium-ion.

: Le a été attribué à , qui développe une solution de production de lithium éco-responsable. Le a récompensé , offrant un système de surveillance technique pour analyser et contrôler la qualité des batteries lithium-ion. 2022 : Le Grand Prix ACF a été remporté par Nodar Sensors , une entreprise américaine proposant un système de stéréovision avec double caméra embarquée pour la vision nocturne et par mauvais temps. Le Prix Pionnier ACF a été attribué à WeDoLow , une startup française développant un outil d’optimisation des algorithmes embarqués pour réduire la consommation énergétique des systèmes connectés.

: Le a été remporté par , une entreprise américaine proposant un système de stéréovision avec double caméra embarquée pour la vision nocturne et par mauvais temps. Le a été attribué à , une startup française développant un outil d’optimisation des algorithmes embarqués pour réduire la consommation énergétique des systèmes connectés. 2023 : Le Grand Prix ACF a récompensé Genomines, une startup française transformant les plantes en matière nickel en substitut des mines traditionnelles. Le Prix Pionnier ACF a été décerné à Diamfab, basée à Grenoble, qui déploie un processus de synthèse du diamant pour l’industrie des semi-conducteurs, offrant des performances électriques supérieures en termes d’efficacité et de compacité. La Mention GPACF GreenTech a été attribuée à Cylib, une entreprise allemande spécialisée dans le recyclage des batteries en fin de vie en produits recyclés.

Le Grand Prix ACF AutoTech continue de jouer un rôle essentiel dans la promotion de l’innovation automobile, en soutenant des startups qui contribuent à façonner l’avenir de la mobilité.

Pour participer, les startups françaises et internationales les plus innovantes doivent soumettre leur candidature avant le 29 novembre à 23h59 via le site officiel : www.grandprixacfautotech.com.

Ce concours est non seulement une chance pour les startups de briller sur la scène mondiale, mais également de recevoir un soutien inestimable pour transformer leur rêve en réalité. Les candidats potentiels sont encouragés à agir rapidement pour ne pas manquer cette opportunité unique.