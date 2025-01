Grok, l’IA générative intégrée à 𝕏, serait sur le point de rendre la génération de vidéos disponible. Ce serait une première pour une plateforme d’IA générative. Il faut s’attendre à une capacité de génération débridée, comme c’est actuellement le cas avec la génération d’image.

Voici une illustration des capacités de génération d’image de Grok AI : Ici une photo fictive d’Elon Musk et Steven Spielberg.

Vers des fakes news vidéos ?

Il est déjà possible de générer des vidéos IA sur d’autres plateformes. Il n’y a pas de raison que ce soit pire en termes de désinformation avec cette IA intégrée à 𝕏. Souvent utilisée pour la satire, il y a fort à parier que de plus en plus de comptes 𝕏 diffusent des vidéos dans le but de provoquer un débat.

Voici quelques exemples d’utilisation de Grok pour la génération de vidéos :

Un outil de génération de vidéos basé sur l’IA permettrait de :