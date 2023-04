Twitter est désormais un produit de X Corp

Cette nuit, un document officiel a été diffusé sur Twitter, ce document permet de comprendre que depuis le 15 mars Twitter appartient à la holding X corp. et ne s’appelle plus juridiquement Twitter Inc.

Traduction du document officiel partagé sur Twitter

“Conformément à la règle fédérale de procédure civile 7.1, l’avocat soussigné du défendeur dépose cette déclaration de divulgation modifiée au nom du défendeur nommé Twitter, Inc. et de son successeur en intérêt, X Corp. et son successeur en intérêt, X Corp. et déclare ce qui suit : Twitter, Inc. a été fusionné avec X Corp.et n’existe plus. X Corp. est une société privée, constituée au Nevada et dont le siège social se trouve à San Francisco. Sa principale place d’affaires est à San Francisco, en Californie, et est donc citoyenne du Nevada et de la Californie. Sa société mère est X Holdings Corp. Aucune société cotée en bourse ne détient 10 % ou plus des actions de X. Corp. ou de X Holdings Corp.”

NEWS: Twitter is now X Corp. Twitter Inc. no longer exists. pic.twitter.com/G76PClL0xg — T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) April 11, 2023 Xcorp, anciennement Twitter: l’objectif d’Elon Musk pour son « everything app ».



Avant, toutes les activités de Twitter étaient basées à San Francisco. Cependant, selon le document, la société est maintenant rattachée à l’état du Nevada, bien que ses activités principales restent à San Francisco. Ce changement est significatif et mérite d’être souligné.



Elon Musk a pour objectif de créer un « everything app » avec sa société X corp. Cela implique la mise en place d’une plateforme en ligne capable de traiter des transactions financières.

Plus précisément :

Elon Musk souhaite créer un équivalent de l’application « super app » WeChat de la Chine aux États-Unis.

L’annonce récente de Twitter concernant l’obtention de la certification nécessaire pour traiter les paiements est une étape importante pour atteindre cet objectif.

Musk a déjà exprimé son admiration pour WeChat et a déclaré que son acquisition de Twitter était un « accélérateur » pour la création de son « everything app » .

. L’expérience de Musk dans le domaine financier avec X.com, une banque en ligne qu’il a cofondée et qui est devenue plus tard PayPal, pourrait être utile pour atteindre cet objectif.

Elon Musk se réjouit de cette nouvelle sur son compte Twitter