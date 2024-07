Sur Tesla Magazine, nous vivons la révolution de l’électromobilité. C’est historique pour le monde de la moto, Harley-Davidson, lance officiellement les pré-commandes de son modèle électrique LiveWire.

Vous pouvez précommander votre Harley-Davidson électrique dès aujourd’hui sur le site de la marque.

Les premières livraisons sont prévues pour l’automne 2019.

Les stocks s’annoncent extrêmement limités.

Le modèle électrique Harley-Davidson LiveWire™ atteint les 100 km/h en 3 secondes, offre une autonomie de 225 km avec une charge complète et se rechargera à 100% en une heure.

Que dit la marque

« Nous sommes ravis d’annoncer l’ouverture des pré-commandes en Europe pour le modèle LiveWire au 15 avril », commente Steve Lambert, Directeur Marketing International. « Le modèle a reçu un intérêt sans précédent et de nombreuses personnes souhaitent compter parmi les premiers propriétaires. Nous avons hâte de livrer les premiers modèles LiveWire aux chanceux propriétaires à l’automne. LiveWire est un nouveau produit éloquent pour la Company qui procure une expérience de pilotage incroyable. Nous sommes convaincus du développement futur du marché électrique. »

Le modèle LiveWire représente le futur d’Harley-Davidson, offrant une motorisation électrique de haute performance, un design éblouissant et une connectivité incomparable. Le moteur H-D Revelation™ de LiveWire délivre une puissance extrême tandis que la simplicité d’utilisation permet au pilote de profiter pleinement du frisson provoqué par la moto, ds sensations dynamiques d’accélération et de mouvement.

LiveWire peut aller de 0 à 100 km/h en 3.0secondes et de 100 à 130 km/h en 1.9 secondes. La batterie haute tension offre une autonomie de 225 km en ville ou une autonomie de 142 km sur route et autoroute, mesurées à l’aide de la procédure de test d’autonomie MIC City et MIC Combined (100 km/h)*.

Le comportement dynamique du modèle LiveWire est optimisé par un châssis conçu pour offrir une maniabilité unique, un contrôle optimal en ville et un pilotage exaltant sur routes sinueuses. Les suspensions avant et arrière haute performance SHOWA® sont associées à un cadre en aluminium léger extrêmement rigide qui offre un comportement précis et réactif, cela rend le pilotage du modèle LiveWire excitant en toutes circonstances. Les étriers de frein avant Brembo® Monoblock contribuent également à la précision du pilotage et offrent des performances de freinage optimales.

Les caractéristiques

Le modèle LiveWire est équipé d’un dispositif de Contrôle électronique de châssis (ECC), d’un système de freinage avec ABS, d’un système de Contrôle de traction (TCS) et d’un système de Contrôle du glissement au couple (DSCS) ce qui permet de gérer le couple de freinage avant et arrière ainsi que le couple moteur de la roue arrière pour assurer un contrôle du pilote et équilibrer les performances du véhicule dans divers environnements de pilotage. Le système est entièrement électronique et recourt à la toute dernière version de centrale inertielle six axes (IMU) et de technologie de capteur ABS. Les fonctions distinctes de l’ECC se combinent pour offrir plus de confiance et de contrôle au pilote dans des situations particulières.

La puissance électrique du modèle LiveWire est alimentée par un certain nombre d’options de charge. Un chargeur embarqué de Niveau 1 se branche à une prise secteur domestique standard de 120 volts (ou 240 volts) grâce à un cordon d’alimentation qui se range sous la selle de la moto. Le niveau 1 RPH (Range per hour) de temps de charge est de 20 km pour chaque heure de charge; le modèle LiveWire est rechargé totalement en une nuit grâce à la charge de Niveau 1. Vous pouvez également utiliser une charge rapide de Niveau 3 ou une charge rapide DC (DCFC) pour recharger le modèle LiveWire grâce à un connecteur SAE J1772 (CCS2 – Connecteur de charge CEI de type 2 sur les marchés européens et internationaux). Tous les concessionnaires Harley-Davidson qui commercialiseront le modèle LiveWire proposeront une station de charge publique DCFC. Le niveau 3 RPH (Range per hour) de temps de charge est de 309 km pour chaque heure de charge. Cela correspond à une charge rapide DC de 0 à 80% en 40 minutes et une charge rapide DC de 0 à 100% en 60 minutes.

Les services

Le modèle LiveWire est équipé du service H-D™ Connect, une technologie offrant une connectivité permettant de relier le propriétaire de LiveWire à sa moto via son smartphone à l’aide de la dernière version de l’application Harley-Davidson ™. H-D Connect permet aux propriétaires de se connecter à distance à leur modèle LiveWire et permet d’afficher des informations clés sur la santé du véhicule. Il donne également au propriétaire l’assurance de pouvoir veiller à distance à la sécurité de sa moto, en recevant des alertes d’altération sur l’application H-D et en bénéficiant d’une assistance en cas de vol de la moto.

