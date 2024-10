HEC Paris, l’une des institutions les plus prestigieuses en matière de formation aux métiers du management et de l’entrepreneuriat, lance un appel à candidatures pour la prochaine session de son programme Stand Up aux Antilles. Entièrement gratuit et dédié aux femmes, ce programme vise à promouvoir l’entrepreneuriat en Guadeloupe et en Martinique. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 novembre 2024, offrant une opportunité inédite aux femmes résidant dans ces îles de développer leur projet entrepreneurial et leur indépendance financière.

Un programme pour encourager l’indépendance financière des femmes

Lancé en 2018, le programme HEC Stand Up est conçu pour accompagner les femmes dans leur parcours entrepreneurial en leur offrant des outils et des connaissances adaptés. L’objectif est d’aider les participantes à surmonter des obstacles majeurs comme le manque de confiance en soi, l’absence de moyens financiers, ou encore le besoin de réseau. Le programme est accessible à toutes les femmes, sans restriction d’âge, de parcours ou d’expérience. Que ce soit pour créer une entreprise ou accéder à un emploi plus qualifié, HEC Stand Up se veut un levier pour l’indépendance et la réussite professionnelle.

Une formation axée sur la confiance et les compétences entrepreneuriales

HEC Stand Up se distingue par son format innovant, alliant digital et présentiel. En 10 semaines, les participantes suivent trois modules intensifs qui les guident de la conception de leur projet à sa réalisation concrète. Voici les grandes étapes du programme :

Développement de la posture entrepreneuriale : Le programme démarre avec une série de vidéos et de webinaires en ligne pour aider les participantes à déconstruire les mythes autour de l’entrepreneuriat et à prendre conscience de leurs capacités. Validation sur le terrain : Les participantes confrontent leur projet à la réalité en interagissant avec des clients potentiels et en ajustant leur proposition en fonction du retour terrain. Session collective en présentiel : Pour clore le programme, une session de quatre jours en Guadeloupe et en Martinique permet de synthétiser les connaissances et de renforcer la confiance en soi des participantes. Cette dernière phase se déroulera en janvier 2025.

Au terme de cette formation, les participantes reçoivent un certificat HEC Stand Up, attestant de leurs compétences acquises et valorisant leur démarche sur le marché du travail ou auprès d’éventuels partenaires financiers.

Un programme déjà plébiscité aux Antilles

Depuis sa création, HEC Stand Up a déjà sensibilisé près de 2 300 femmes à l’entrepreneuriat, parmi lesquelles plus de 1 000 ont été certifiées. En Guadeloupe et en Martinique, 258 femmes ont suivi le programme, créant un impact positif sur le développement de projets locaux et l’employabilité féminine. Les participantes témoignent d’un renforcement de leur confiance en elles et d’un gain en compétences cruciales pour entreprendre ou se réinsérer dans le marché de l’emploi.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 5 novembre 2024, et le programme débutera en janvier 2025. Les femmes résidant en Guadeloupe ou en Martinique peuvent postuler via le lien de candidature accessible sur le site de HEC Stand Up. Cette initiative représente une opportunité unique pour les femmes des Antilles désireuses de construire un avenir entrepreneurial dans un environnement propice et encourageant.

L’opinion de l’auteur : Une opportunité à saisir pour transformer le tissu économique local

HEC Stand Up apporte bien plus qu’une formation entrepreneuriale : il inspire une génération de femmes à s’affirmer et à contribuer activement à l’économie de leur région. Dans un contexte où le soutien à l’entrepreneuriat féminin reste limité dans les départements d’outre-mer, ce programme gratuit ouvre des perspectives d’avenir et permet d’accroître l’indépendance économique des femmes. Cette initiative pourrait bien être un levier clé pour développer un écosystème entrepreneurial dynamique aux Antilles, tout en renforçant le rôle des femmes dans la société.

Période de candidature : du 20 septembre au 5 novembre 2024.

Début du programme : Janvier 2025.

Pour en savoir plus et déposer votre candidature, visitez le site officiel de HEC Stand Up.