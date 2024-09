Hyundai intensifie son engagement envers l’électromobilité en dévoilant des modèles de voitures électriques plus abordables dans son marché domestique en Corée. La marque a introduit de nouvelles versions E-Value + pour ses modèles IONIQ 5, IONIQ 6 et Kona Electric, offrant ainsi des options plus accessibles aux consommateurs désirant passer à l’électrique.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la stratégie de Hyundai visant à réduire la barrière à l’achat de véhicules électriques. Selon un porte-parole de Hyundai, « Nous avons préparé une finition pratique qui élargira le champ des choix et abaissera la barrière à l’achat d’un véhicule électrique ».

Des prix plus compétitifs pour une même performance

Malgré un coût plus faible, les nouvelles versions E-Value seront propulsées par la même batterie que les modèles standards. Cela signifie que les performances restent au rendez-vous. En Corée, l’IONIQ 5 E-Value peut atteindre jusqu’à 368 km d’autonomie, tandis que l’IONIQ 6 et la Kona Electric sont respectivement évaluées à 367 km et 311 km.

Pour rendre ces modèles plus accessibles, certaines caractéristiques ont été « allégées » selon Hyundai. Le prix de départ pour la Kona Electric en version E-Value est fixé à environ 31 000 $ (41,42 millions de wons), tandis que les modèles IONIQ 5 et IONIQ 6 en version E-Value débutent à environ 35 200 $ (47 millions de wons) et 35 190 $ (46,95 millions de wons) respectivement.

Avec les incitations gouvernementales, le prix réel de ces véhicules pourrait se situer autour de 22 500 $ (30 millions de wons).

Hyundai aux États-Unis : une croissance record

Cette nouvelle intervient peu de temps après que Hyundai ait enregistré des ventes record aux États-Unis en août. Étant l’un des marchés les plus importants pour Hyundai, la société investit massivement dans ce territoire. L’usine Metaplant America (HMGMA) à 7,6 milliards de dollars ouvrira ses portes plus tard cette année, fabriquant notamment la version 2025 de l’IONIQ 5.

Le modèle IONIQ 5 de 2025 sera le premier véhicule électrique de Hyundai à être équipé d’un port Tesla NACS. De plus, il gagne une nouvelle variante robuste XRT, conçue pour ceux qui désirent des aventures entièrement électriques hors routes traditionnelles. Ce modèle est prévu avec une autonomie supérieure à 498 km, contre 488 km pour le modèle actuel.

En attendant l’arrivée de cette nouvelle version en concession cet automne, la société a enregistré des ventes record en août avec 4 838 modèles vendus aux États-Unis le mois dernier. Les ventes de l’IONIQ 5 ont atteint près de 27 000 unités au cours des huit premiers mois de l’année, en hausse de 26 % par rapport à 2023.

Enfin, Hyundai dévoilera son premier SUV électrique à trois rangées, l’IONIQ 9, plus tard cette année. Avant son lancement officiel, l’IONIQ 9 a été aperçu en Californie pour les derniers essais. Ce SUV promet de révolutionner le segment des véhicules électriques familiaux en offrant une performance robuste et une capacité accrue.