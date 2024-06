Dans le paysage en pleine évolution de l’énergie propre et du secteur des batteries, un nom se distingue : Behnam Hormozi. En tant que CEO et Fondateur d’Integrals Power, Behnam a été reconnu par Forbes 30 Under 30 en Europe pour ses contributions remarquables au secteur de la fabrication et de l’industrie. Avec une riche expérience, notamment chez Cummins (Electrified Power) et d’autres start-ups, le parcours de Behnam est marqué par l’excellence technique, de solides capacités de gestion et un engagement envers l’innovation.

Nous avons eu l’opportunité de nous entretenir avec Behnam pour discuter des derniers développements chez Integrals Power et de ses vues sur l’avenir du marché des véhicules électriques (VE) en Europe.

Interview exclusive pour Tesla Mag

Q : Quels sont vos principaux objectifs actuels pour la croissance de l’entreprise ?

Behnam Hormozi : Nous venons de terminer notre ligne pilote, qui sera opérationnelle dans quelques semaines. Nous préparons des échantillons à envoyer aux principaux OEM pour une validation externe. C’est une étape cruciale pour nous car elle nous aidera à sécuriser des financements supplémentaires et à augmenter notre technologie à une capacité de 10 000 tonnes par an. Cependant, nous devons être patients en attendant la validation par des tiers au cours des prochains mois.

Q : Qui sont vos principaux partenaires dans ce développement ?

Behnam Hormozi : Nous avons été fortement soutenus et financés par le gouvernement britannique, avec des organisations comme Innovate UK et l’Advanced Propulsion Centre (APC) qui soutiennent nos projets de R&D. Nous collaborons également avec l’Université de Cranfield pour la validation de nos matériaux. Bien que nous développions la plupart de notre technologie en interne en raison de contraintes de propriété intellectuelle, ces partenariats ont été inestimables pour la vérification externe de nos produits.

Q : Quelle est votre vision du marché des véhicules électriques en Europe et de sa trajectoire actuelle ?

Behnam Hormozi : Le marché des VE en Europe n’est pas à la hauteur de ce qu’il devrait être par rapport à l’Asie et à la Chine. Le principal défi est la chaîne d’approvisionnement des batteries, avec un déficit important en Europe, notamment au Royaume-Uni. L’accent a été mis sur les matériaux cathodiques NMC (Nickel Manganèse Cobalt), mais il y a un déplacement vers des chimies alternatives comme le LFP (Lithium Fer Phosphate) et le LFMP (Lithium Fer Manganèse Phosphate). Ce changement est essentiel pour la rentabilité et la production locale. Integrals Power vise à soutenir cette transition en fournissant une chaîne d’approvisionnement locale solide pour les fabricants de VE.

Q : Les réglementations britanniques impactent-elles votre travail et votre développement ?

Behnam Hormozi : Les réglementations britanniques ont généralement été favorables, notamment pour la production de matériaux actifs, qui est moins réglementée que celle des cellules de batteries complètes. Cependant, il y a des domaines où des améliorations pourraient être apportées, comme la réduction de la dépendance aux fournisseurs chinois et la mise en œuvre de réglementations antidumping similaires à celles des États-Unis. Aligner le soutien gouvernemental avec les besoins des startups est crucial pour favoriser la croissance de ce secteur.

Q : Y a-t-il des discussions avec des fabricants automobiles que vous pouvez divulguer ?

Behnam Hormozi : Bien que je ne puisse pas divulguer de noms spécifiques pour le moment, nous avons eu des visites de sites et des discussions prometteuses avec des OEM majeurs. Notre position unique en tant que l’une des rares entreprises travaillant sur le LFMP et le LMP au Royaume-Uni et en Europe a suscité un grand intérêt. Dès que nous pourrons partager plus de détails, nous le ferons certainement.

Q : Les GigaFactories pourraient-elles être de meilleurs clients pour Integrals Power que les fabricants automobiles ?

Behnam Hormozi : Absolument. Les GigaFactories seront probablement nos principaux clients car elles ont besoin d’un approvisionnement fiable en matériaux actifs pour leur production de batteries. La tendance à l’intégration verticale parmi les OEM pour sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement s’aligne parfaitement avec notre modèle commercial. Cela garantit un approvisionnement stable et rentable en matériaux, essentiel pour la croissance du marché des VE.

Q : Avez-vous des réflexions finales sur l’avenir d’Integrals Power et du marché des VE ?

Behnam Hormozi : L’avenir s’annonce prometteur alors que nous continuons à innover et à nous adapter aux besoins évolutifs du marché. En nous concentrant sur les chaînes d’approvisionnement locales et les chimies alternatives, Integrals Power est bien positionné pour soutenir la croissance exponentielle du marché des VE en Europe. Nous sommes enthousiastes quant aux collaborations potentielles et aux développements des années à venir.

Conclusion

La vision et le leadership de Behnam Hormozi chez Integrals Power conduisent à des avancées significatives dans le secteur de l’énergie propre. En mettant l’accent sur les chaînes d’approvisionnement locales et les chimies alternatives pour les batteries, Integrals Power est prêt à jouer un rôle clé dans l’avenir du marché des VE en Europe. Nous attendons avec impatience de voir l’impact continu du travail de Behnam dans cette industrie dynamique.