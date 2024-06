Fondé en 2006, Sherwood Park s’est rapidement imposé comme une destination de choix pour les amateurs d’aventures en plein air. Situé à Vierme, à seulement 30 km au nord du centre de Paris, le parc offre une multitude d’activités pour tous les âges. Grâce à un succès grandissant et une expansion continue, Sherwood Park est devenu le plus grand parc d’aventures de France, attirant 150 000 visiteurs en 2022.

L’Interview exclusive

Tesla Mag : Bonjour, pourriez-vous vous présenter ainsi que Sherwood Park ?

Eric Grognet, Gérant de Sherwood Park : Bien sûr. Je suis Eric Grognet, le gérant de Sherwood Park, un parc d’aventures fondé en 2006. Nous avons débuté modestement avec 80 ateliers et avons rapidement dépassé nos objectifs initiaux, ce qui nous a permis d’étendre nos activités chaque année. Aujourd’hui, nous proposons une variété d’activités allant du paintball au laser game outdoor, en passant par des randonnées en quad et des parcours de tyrolienne.

TM : À quel public destinez-vous Sherwood Park ?

Eric Grognet : Sherwood Park est conçu pour un public très large, de 2 à 102 ans, même si nous avons peu de visiteurs de 102 ans. Nos activités s’adressent aux familles, aux groupes scolaires, aux centres de loisirs, aux associations sportives et aux entreprises pour leurs séminaires. Nous avons des activités adaptées à tous les niveaux de difficulté, permettant à chacun de trouver son bonheur.

TM : Pouvez-vous nous parler de votre localisation et des avantages qu’elle présente ?

Eric Grognet : Sherwood Park est situé à Vierme, bien desservi par le train et facilement accessible par la route. Cette localisation proche de Paris est idéale, à la fois pour les visiteurs et pour le terrain adapté à un parc d’aventures.

TM : Disposez-vous de bornes de recharge pour véhicules électriques à Sherwood Park ?

Eric Grognet : Pas encore. Bien que nous utilisions des voitures électriques, nous ne disposons pas encore de bornes de recharge sur place.

TM : Quelles initiatives avez-vous mises en place pour la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) ?

Eric Grognet : Nous avons récemment investi dans la construction de trois nouveaux bâtiments, couvrant une surface totale de plus de 800 m². Nous prévoyons d’utiliser l’eau de pluie collectée pour alimenter les toilettes et envisageons d’autres projets pour améliorer notre efficacité énergétique, bien que l’installation de panneaux solaires soit actuellement compliquée en raison de notre statut de site classé.

TM : Y a-t-il des nouveautés cette année à Sherwood Park ?

Eric Grognet : Cette année, la principale nouveauté réside dans nos nouveaux bâtiments d’accueil. Ils offrent un confort accru pour les visiteurs, avec des espaces adaptés pour déjeuner, organiser des anniversaires et des séminaires. Bien que nous n’ayons pas ajouté de nouvelles activités cette année, nous en comptons déjà 25, et notre défi est de promouvoir davantage nos activités annexes, souvent éclipsées par notre offre d’accrobranche.

Conclusion

Sherwood Park continue de se développer et d’innover, offrant à ses visiteurs une expérience unique et variée. Avec une gamme d’activités adaptées à tous les âges et une approche proactive en matière de responsabilité environnementale, Sherwood Park est bien positionné pour continuer à attirer de nombreux visiteurs et à rester une référence parmi les parcs d’aventures en France.