Fendi à Marbella : le luxe d’une plage privée

Pour célébrer le retour de la saison estivale, la marque de luxe italienne Fendi a ouvert sa première plage privée au Puente Romano Beach Resort, l’une des destinations les plus prisées de la côte méditerranéenne. C’est une initiative surprenante pour une Maison de couture, une incursion dans un nouvel environnement qui témoigne de l’évolution continue de Fendi vers des expériences de marque uniques.

Un paradis estival designé par Fendi

Dévoilant une palette de couleurs vives, d’imprimés et de rayures, ce nouveau club de plage, baptisé « Fendi for Puente Romano Beach Resort », fait écho aux collections emblématiques de la Maison, reflétant ainsi son ADN indélébile. Il sert également de toile de fond pour la présentation de la nouvelle collection estivale Astrology Summer Capsule Collection 2023, qui est une fusion du passé et du présent de Fendi, inspirée des collections Printemps-Été 1990 et 1993 et portée par le style inimitable du Directeur Artistique Kim Jones.

Ici, l’esthétique intemporelle de la marque s’applique à tous les éléments d’une plage privée, de la décoration du mobilier aux textiles. Fendi habille même les tables de sets à rayures rouges et blanches et de vaisselle ornée des signes du zodiaque, rappelant ainsi la thématique Astrology de la collection.

Une immersion totale dans l’univers Fendi

Sur la plage, devant le Chiringuito, Fendi offre une expérience complète, de cabines emblématiques au mobilier signé, en passant par le linge de plage. On retrouve ainsi des clins d’œil à la marque à chaque coin de vue. De plus, un pop-up store adjacent à la plage présente les pièces phares de la nouvelle collection Astrologie, ainsi que des pièces iconiques de la Maison, comme les sacs Peekaboo et Baguette.

Pour Gonzalo Rodriquez, Directeur Général du Puente Romano Beach Resort, « collaborer avec Fendi est un plaisir et un honneur », une manière idéale d’accueillir l’été. La plage privée Fendi reste ouverte tous les jours jusqu’à la fin du mois de septembre 2023.

À propos du Puente Romano Beach Resort

Le Puente Romano Beach Resort est un paradis luxueux au coeur de la Méditerranée, offrant une vue imprenable sur la mer et les montagnes de l’Afrique du Nord. Situé à 45 minutes de l’aéroport international de Malaga, sur l’emblématique Golden Mile, entre Marbella et Puerto Banús, ce complexe hôtelier 5 étoiles propose 3 villas privées et 162 suites spacieuses, le tout en bord de mer.

Avec 15 restaurants renommés tels que Nobu, COYA et Cipriani, ainsi que Leña et Bibo, dirigés par le chef 3 étoiles Michelin Dani Garcia, le Puente Romano Beach Resort est un point de repère culinaire de renom.

Conclusion

Il reste à voir comment cette nouvelle initiative de Fendi sera accueillie par les clients du Puente Romano Beach Resort, ainsi que par les amoureux de la marque. Mais une chose est sûre : Fendi continue de repousser les limites de son offre, se diversifiant au-delà du prêt-à-porter et des accessoires pour offrir des expériences de luxe uniques. Cette nouvelle incursion dans l’hôtellerie pourrait bien être le début d’une nouvelle ère pour la Maison italienne.