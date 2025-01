Le réseau de recharge pour véhicules électriques en France continue son développement rapide, soutenu par des acteurs majeurs comme IZIVIA. Cet article met à jour les données des principaux réseaux de recharge, tout en comparant IZIVIA avec d’autres grands noms comme Tesla, Electra, Ionity, Lidl, et Power Dot.

Tesla Model Y : Recharge Optimisée sur le Réseau IZIVIA

Avec sa batterie de 75 kWh (pour la version Long Range), la Tesla Model Y s’intègre parfaitement au réseau IZIVIA, qui propose un grand nombre de bornes rapides (≥100 kW). Cela permet au véhicule de récupérer jusqu’à 275 km d’autonomie en seulement 15 minutes sur des bornes compatibles, une solution idéale pour les trajets longue distance.

Combien coûte une recharge de 50 % sur une Tesla Model Y chez IZIVIA ?

Prenons l’exemple d’une Tesla Model Y Long Range, qui possède une batterie de 75 kWh. Recharger 50 % de cette batterie représente 37,5 kWh.

Avec un tarif moyen de 0,50 €/kWh chez IZIVIA (sur leurs bornes rapides), voici le calcul du coût :

37,5 kWh × 0,50 €/kWh = 18,75 €

Ainsi, recharger 50 % d’une Tesla Model Y chez IZIVIA coûterait environ 18,75 €. Ce montant peut varier légèrement en fonction de la station et du type de borne utilisée, mais il reste compétitif pour une recharge rapide.

Comparaison des Réseaux de Recharge Rapide en France (2024)

Voici une comparaison actualisée des principaux réseaux de recharge en France, basée sur les données du 31 décembre 2024 :

Nombre de Bornes Rapides (≥100 kW) :

Power Dot : 3 020 bornes (15,1 % du total)

Tesla (Superchargers ouverts à tous) : 2 957 bornes (14,8 %)

Electra : 1 468 bornes (7,3 %)

Total Energies : 1 380 bornes (6,9 %)

Lidl : 1 310 bornes (6,5 %)

Allego : 1 057 bornes (5,3 %)

Engie-Vianeo : 1 033 bornes (5,2 %)

IZIVIA : 1 011 bornes (5,1 %)

Ionity : 1 001 bornes (5,0 %)

E-Totem : 577 bornes (2,9 %)

Atlante : 528 bornes (2,6 %)

IECharge : 528 bornes (2,6 %)

Nombre de Stations (implantations physiques) :

Power Dot : 719 stations

Lidl : 598 stations

IZIVIA : 415 stations

Electra : 274 stations

Allego : 233 stations

Total Energies : 227 stations

Tesla pour tous : 191 stations (+22 dédiées Tesla uniquement)

Ionity : 165 stations

Ces chiffres montrent que Power Dot reste le leader en termes de bornes, tandis qu’IZIVIA se distingue par sa capacité à déployer un grand nombre de stations couvrant le territoire français.

Témoignage d’un Conducteur Tesla Model Y sur IZIVIA

« J’utilise régulièrement ma Tesla Model Y pour des trajets longue distance, et le réseau IZIVIA s’avère être une solution fiable et économique. Lors d’une récente recharge à une station ultra-rapide IZIVIA, j’ai récupéré 50 % de ma batterie en seulement 20 minutes. Avec un tarif de 0,50 €/kWh, le coût était raisonnable et l’expérience utilisateur excellente.

Ce que j’apprécie particulièrement, c’est la disponibilité des bornes, la simplicité du paiement via leur application, et leur engagement à fournir une énergie verte. IZIVIA offre un excellent compromis pour les conducteurs de Tesla comme moi. »_

Conclusion

Avec ses 1 011 bornes rapides et son réseau étendu de 415 stations, IZIVIA est un acteur incontournable pour les conducteurs de véhicules électriques en France, y compris les propriétaires de Tesla Model Y. Associant accessibilité, tarifs compétitifs, et énergie renouvelable, le réseau IZIVIA offre une expérience de recharge fluide et durable, adaptée aux besoins actuels de la mobilité électrique.