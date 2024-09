Cela fait plusieurs mois que je conduis ma Cupra Born, une voiture électrique que j’apprécie énormément pour ses performances en ville et sur des trajets de moyenne distance. Récemment, lors d’un trajet de Paris à Nantes, soit environ 380 km, j’ai décidé de m’arrêter pour la première fois sur une borne de recharge Electra, que je n’avais encore jamais testée. Voici mon retour d’expérience sur la recharge et les coûts associés.

Electra : un réseau de recharge efficace en pleine expansion

Electra est un réseau de bornes de recharge rapide, implanté dans de nombreuses zones en France, y compris le long des autoroutes et dans les grandes villes. Il se distingue par ses bornes ultra-rapides (entre 150 et 300 kW), permettant une recharge rapide à des prix compétitifs. Ce réseau propose un tarif de 0,49 €/kWh, ce qui en fait l’un des plus accessibles pour une recharge rapide. En complément de cela, l’application mobile d’Electra est très intuitive, facilitant la localisation des bornes et le suivi en temps réel de la recharge.

Bien que je ne sois pas un utilisateur régulier d’Electra, j’ai décidé de tester une de leurs bornes située sur l’aire de service de Saint-Arnoult-en-Yvelines, avant de poursuivre mon trajet vers Nantes.

Mon trajet : Paris – Nantes avec un arrêt à Saint-Arnoult-en-Yvelines

Pour ce trajet d’environ 380 km, je suis parti de Paris avec ma Cupra Born, dont l’autonomie peut atteindre 400 km en conduite mixte. Après avoir parcouru 200 km, j’avais utilisé environ 60 % de la batterie. J’ai donc décidé de faire une pause pour recharger à Saint-Arnoult-en-Yvelines, une station située sur l’autoroute A10, avant de reprendre la route vers Nantes.

J’ai rechargé 45 kWh sur cette borne, ce qui m’a permis de regagner environ 350 km d’autonomie en 25 minutes. Le coût de cette recharge a été de 22,05 € (45 kWh x 0,49 €/kWh), une somme tout à fait raisonnable pour une recharge rapide sur autoroute.

Comparaison des coûts : électrique vs thermique

Pour mettre ce coût en perspective, si j’avais conduit une voiture thermique consommant 6 litres aux 100 km, j’aurais eu besoin d’environ 23 litres d’essence pour couvrir les 380 km de mon trajet. Avec un prix moyen de 1,75 €/litre, cela m’aurait coûté environ 40 €. En passant à l’électrique, j’ai donc économisé presque 50 % sur le coût du voyage.

Les avantages de l’électrique sur les trajets moyens

Le principal avantage de l’électrique pour moi, en tant que conducteur majoritairement en ville et sur des trajets moyens comme celui-ci, est la réduction des coûts. En ville, je recharge souvent à domicile, ce qui coûte encore moins cher (autour de 0,15 €/kWh, soit environ 9 € pour une recharge complète). Cependant, même sur des bornes rapides comme celles d’Electra, l’électrique reste nettement plus économique que le carburant.

De plus, la fluidité de conduite et le confort d’une voiture comme la Cupra Born rendent les trajets bien plus agréables. Le fait de pouvoir faire une pause de 25 minutes pour recharger m’a également permis de me détendre avant de repartir, ce qui est un point positif pour les longs trajets, même si cela nécessite un peu plus de planification que pour un véhicule thermique.

Conclusion : une expérience positive et des économies à la clé

En conclusion, cette expérience sur une borne Electra avec ma Cupra Born a confirmé que l’électrique est non seulement une option économique, mais aussi confortable, même pour des trajets moyens comme Paris-Nantes. Avec un coût de 22,05 € pour 45 kWh, j’ai réalisé des économies importantes par rapport à un véhicule thermique tout en profitant d’une recharge rapide et sans tracas.

Si vous envisagez de passer à l’électrique, je vous recommande vivement d’essayer, car les économies au quotidien et sur les trajets plus longs sont significatives. De plus, le réseau de bornes de recharge continue de s’étendre, rendant la transition vers l’électrique plus pratique que jamais.