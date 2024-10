Lors de mes deux semaines de test de la BMW iX1, j’ai eu l’opportunité d’explorer divers trajets à travers la France et au-delà. Connaissant bien le monde des voitures électriques, notamment en tant que propriétaire d’une Renault Mégane E-Tech, j’étais curieux de voir comment ce modèle de BMW pourrait s’intégrer dans ma routine de conduite quotidienne.

Déjà habitué à utiliser le réseau de bornes Ionity grâce à mon abonnement, ce test m’a permis de combiner l’efficacité d’un véhicule BMW avec la praticité d’un réseau de recharge à haute performance.

Une première impression convaincante de la BMW iX1

La BMW iX1, version 100 % électrique du petit SUV de la gamme BMW, se positionne comme un excellent compromis entre confort, performance et autonomie. Dotée d’une batterie de 64,7 kWh, cette voiture annonce une autonomie comprise entre 439 et 474 km, ce qui est suffisant pour couvrir la plupart des trajets urbains et interurbains.

Ce qui m’a tout de suite marqué, c’est son confort de conduite et la qualité de finition intérieure. La transition depuis ma Mégane E-Tech a été fluide, grâce à une ergonomie bien pensée et des aides à la conduite modernes, comme le BMW Live Cockpit et le système BMW Operating System 8.

Test du réseau Ionity : Une recharge rapide et abordable

Pour ce test, j’ai utilisé le réseau de bornes Ionity lors de mes trajets en France, ainsi qu’un road trip jusqu’à Genève, en Suisse. Le réseau propose une puissance de recharge allant jusqu’à 350 kW, bien que ma BMW iX1 soit limitée à un maximum de 130 kW en courant continu (DC). J’ai pu recharger de 10 à 80 % en un peu moins de 30 minutes, ce qui est idéal pour des arrêts rapides sur les aires d’autoroutes.

Avec l’abonnement Ionity Passport à 5,99 € par mois, le coût du kWh est de 0,39 €, soit un tarif avantageux par rapport aux bornes classiques. Voici le détail des sessions de recharge :

Lieu kWh rechargés Montant (€) Prix moyen (€) Paris, FR 45 kWh 17,55 € 0,39 € Bordeaux, FR 38 kWh 14,82 € 0,39 € Montpellier, FR 52 kWh 20,28 € 0,39 € Genève, CH 74 kWh (2 recharges) 28,86 € 0,39 €

En tout, j’ai consommé 210 kWh pour un coût total de 81,51 €. Grâce à cette stratégie de recharge, j’ai pu optimiser mes trajets sans me soucier du coût élevé de la recharge que l’on trouve parfois sur d’autres réseaux.

Consommation et autonomie : des performances rassurantes

Sur autoroute, à des vitesses plus élevées, la consommation moyenne était d’environ 21,5 kWh/100 km, ce qui est légèrement au-dessus des estimations WLTP. Toutefois, en ville et sur des départementales, cette consommation est redescendue à environ 17,8 kWh/100 km. En termes d’autonomie, j’ai pu parcourir en moyenne entre 430 et 450 km avant d’avoir besoin de trouver une nouvelle borne de recharge, ce qui correspond bien aux prévisions de BMW.

Un autre point fort : la BMW iX1 accepte la recharge AC à 11 kW de série (possibilité d’option à 22 kW). Cela m’a permis de recharger à la maison ou sur des bornes publiques à moindre coût lorsque je ne pouvais pas utiliser les bornes Ionity.

Verdict : Pourquoi ce test m’a convaincu

Le réseau de bornes Ionity m’a pleinement satisfait, avec un excellent ratio coût/vitesse de recharge. L’interface de l’application mobile est intuitive et permet de localiser rapidement les bornes disponibles. De plus, le coût par kWh reste raisonnable, surtout avec l’abonnement Passport.

Quant à la BMW iX1, elle se démarque par son confort de conduite, ses performances et son autonomie. Le rapport qualité/prix est très attractif et, combiné au réseau de recharge Ionity, il permet de réaliser de longs trajets sereinement.

En conclusion, cette expérience m’a conforté dans l’idée que la BMW iX1 pourrait remplacer ma Mégane E-Tech. Si vous cherchez un SUV électrique polyvalent avec un réseau de recharge performant, je ne peux que vous recommander ce combo !