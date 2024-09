À la rédaction de Tesla Mag, nous avons eu l’occasion de tester la toute dernière génération de la sonnette connectée de Ring, la Battery Video Doorbell. Ayant déjà été impressionnés par les précédents modèles de la marque, nous étions curieux de voir ce que cette nouvelle version apportait réellement. Après plusieurs jours d’utilisation, voici notre retour d’expérience.

Une vue panoramique impressionnante

Ce qui m’a tout de suite frappé lors de l’installation de la Battery Video Doorbell, c’est son champ de vision de 150 degrés sur 150 degrés. Cette fonctionnalité n’est pas juste un argument marketing : elle change véritablement la donne. Comparée à la génération précédente, la vue est 66 % plus haute, ce qui est un atout non négligeable, notamment pour la surveillance des colis. En tant que consommateur, je suis souvent inquiet de laisser mes colis devant ma porte, surtout quand je suis absent. Avec cette nouvelle sonnette, plus aucun angle mort ne m’échappe. Je peux surveiller l’arrivée de mes livraisons avec une clarté inédite.

Une installation simplifiée pour tous

L’un des points forts de cette nouvelle génération, c’est la fixation à goupille. Lors des tests, j’ai apprécié à quel point l’installation est devenue intuitive. Il suffit de presser la sonnette pour la fixer solidement au support mural. Le processus est rapide, simple, et surtout, sécurisé. Ce détail peut sembler anodin, mais pour moi qui ai déjà eu des soucis lors de l’installation de sonnettes connectées dans le passé, c’est un vrai plus. Recharger la batterie est également un jeu d’enfant : un simple outil à goupille permet de détacher la sonnette en quelques secondes.

Des fonctionnalités haut de gamme

Ce qui m’a également séduit, c’est la qualité de la vidéo HD avec un champ de vision étendu. De jour comme de nuit, la vision est nette, et la vision nocturne en couleur ajoute une nouvelle dimension à la sécurité. Il est désormais possible de voir clairement ce qui se passe devant chez soi, même en pleine nuit.

La communication bidirectionnelle est toujours aussi performante, me permettant de parler avec les visiteurs, ou même de dissuader quelqu’un de s’attarder devant ma porte. Les zones de mouvement et de confidentialité personnalisables sont un autre atout majeur : je peux désormais définir avec précision les zones que je souhaite surveiller, ce qui réduit les fausses alertes.

Enfin, les alertes de colis et de personne, disponibles avec le plan Ring Protect, se sont révélées extrêmement utiles. Lors de mes tests, j’ai pu recevoir des notifications précises et ciblées, ce qui m’a permis de garder un œil sur ce qui m’importe vraiment.

Tableau comparatif entre les versions de la sonette Ring

Caractéristiques Battery Video Doorbell (Nouvelle Génération) Ring Video Doorbell (2ème Génération) Champ de vision 150° x 150° 90° x 90° Vue élargie 66 % plus haute Standard Qualité vidéo HD avec vision nocturne en couleur HD avec vision nocturne en noir et blanc Fixation murale Fixation à goupille (simple et sécurisée) Fixation par vis (moins pratique) Communication bidirectionnelle Oui Oui Zones de mouvement et de confidentialité Personnalisables Personnalisables Alertes de colis Oui (avec plan Ring Protect) Non Alertes de personne Oui (avec plan Ring Protect) Oui (avec plan Ring Protect) Compatibilité avec Alexa Oui Oui Prix 99,99 € 99,99 €

Un prix attractif pour une sécurité accrue

Avec un prix de 99,99 €, la Battery Video Doorbell de Ring offre un rapport qualité-prix exceptionnel. C’est rare de trouver un produit aussi performant à un prix aussi compétitif. De plus, la compatibilité avec Alexa permet d’intégrer facilement la sonnette dans un écosystème domestique intelligent, rendant l’expérience utilisateur encore plus fluide.

Conclusion

Après avoir testé cette nouvelle génération de la Battery Video Doorbell de Ring, je suis convaincu qu’il s’agit d’un produit qui va marquer l’année. Que ce soit pour la simplicité de l’installation, la qualité des images, ou encore les nombreuses fonctionnalités de sécurité, cette sonnette connectée coche toutes les cases. Si la sécurité de votre domicile vous tient à cœur, je ne peux que vous recommander ce produit. À la rédaction de Tesla Mag, nous sommes conquis, et je suis persuadé que vous le serez aussi.