La Chine a longtemps été le leader incontesté dans le domaine de l’électrification des machines de construction, mais cette position pourrait évoluer dans les décennies à venir. Selon le rapport de IDTechEx, intitulé « Electric Vehicles in Construction 2024-2044: Technologies, Players, Forecasts », les ventes unitaires de machines électriques aux États-Unis pourraient surpasser celles de la Chine d’ici 2044. Comment cette dynamique pourrait-elle changer si drastiquement ? Examinons les facteurs clés.

Pourquoi la Chine domine-t-elle le marché actuel ?

L’avance considérable de la Chine dans le secteur des machines de construction électriques repose sur une longue histoire d’électrification proactive dans divers secteurs de la mobilité lourde. Les entreprises chinoises possèdent une vaste expérience et un réseau d’approvisionnement en batteries bien développé, deux atouts qu’elles ont su transférer dans le secteur de la construction.

Les conditions économiques favorables et les politiques gouvernementales ont encouragé les fabricants d’équipements d’origine (OEM) à développer de nouvelles machines électriques, rencontrant ainsi un succès notable dans une industrie en pleine croissance au cours de la dernière décennie. Les prix de l’électricité abordables en Chine permettent également aux clients de recharger leurs machines à moindre coût.

L’évolution du paysage

Bien que la Chine ait été rapide à adopter les machines électriques dans le secteur de la construction, son essor pourrait ralentir. Les machines électriques plus grandes, actuellement en production, sont vendues à des prix plus élevés que les machines plus petites, ce qui pourrait dissuader les clients potentiels. De plus, le marché chinois de la construction connaît un ralentissement, avec une diminution significative des ventes de machines en 2023, une première depuis la pandémie de COVID-19. L’absence de nouvelles politiques gouvernementales incitant au développement des véhicules électriques pourrait également freiner la progression rapide des OEM chinois.

Les perspectives américaines

Aux États-Unis, les OEM comme Caterpillar et John Deere, qui ont été plus lents à embrasser l’électrification, commencent à transformer l’industrie. Bien que le diesel soit relativement bon marché aux États-Unis, une augmentation probable des prix à long terme favorisera l’adoption des véhicules électriques.

Le marché américain de la construction est l’un des plus grands au monde, se situant non loin de celui de la Chine en termes de ventes unitaires. Cependant, les types de machines utilisées diffèrent considérablement. Les États-Unis utilisent majoritairement des machines compactes pesant moins de 6 tonnes, beaucoup plus faciles à électrifier et moins chères, idéales pour la croissance du marché des machines électriques.

Les défis à venir pour les États-Unis

Le marché américain privilégie les batteries NMC, adaptées à l’électrification des machines compactes grâce à leur densité énergétique élevée, offrant des durées de fonctionnement accrues dans un format compact. Toutefois, leur coût plus élevé par kWh constitue un obstacle pour l’électrification des grandes machines. Cela pourrait rendre les grandes excavatrices et chargeuses électriques américaines trop coûteuses comparativement à leurs équivalents diesel.

Bien que les États-Unis soient pressentis pour devenir leader en termes de ventes unitaires, la majorité des machines électriques seront des équipements compacts, tels que des mini-excavatrices et des chargeuses compactes, générant moins de revenus pour les OEM. Par conséquent, la capitalisation boursière du marché américain pourrait rester inférieure à celle de la Chine.

