La célèbre marque allemande, Mercedes-Benz, a récemment annoncé une révision stratégique majeure en fusionnant ses gammes de berlines S-Class et EQS. Cette fusion proposera une collection de véhicules à moteur à combustion interne (ICE) et de véhicules électriques (EV) partageant un même langage de design.

Des mises à jour complètes pour les modèles existants

Les actuelles berlines S-Class et EQS recevront des mises à jour importantes entre 2025 et 2026, alors que Mercedes-Benz se prépare à lancer un design phare de nouvelle génération d’ici 2030. Cette fusion ne marque pas seulement une convergence des technologies, mais également des styles et des innovations de design au sein de la gamme de véhicules de luxe de la marque.

Un changement de stratégie attendu

Selon Car Scoops, cette réorientation stratégique était attendue, notamment en raison des difficultés rencontrées par la marque pour atteindre ses objectifs de vente de véhicules électriques. La production de l’usine de Sindelfingen, en Allemagne, a récemment été réduite en raison des ventes lentes des modèles S-Class et EQS.

Un nouvel objectif de vente pour les véhicules électriques

Mercedes-Benz a repoussé son ambition de voir les véhicules électriques représenter 50 % de ses ventes de 2025 à 2030. Cette décision souligne les défis rencontrés par la marque sur le marché des EVs, bien qu’elle continue de croire fermement en un avenir électrique.

Investissements continus dans les motorisations à combustion interne

Ola Kallenius, PDG de Mercedes-Benz, a confirmé que la marque continuera d’investir dans les motorisations à combustion interne et que les véhicules traditionnels resteront sur le marché plus longtemps que prévu initialement. Les ventes de véhicules ICE ont chuté de 22 % au premier semestre 2024, révélant un besoin pressant de revitaliser la gamme actuelle.

En fusionnant les gammes, Mercedes-Benz ambitionne non seulement d’augmenter ses parts de marché, mais aussi d’offrir une expérience de conduite homogène que ce soit pour les utilisateurs de véhicules traditionnels ou électriques. Cette approche hybride reflète une stratégie de transition progressive vers un avenir où les EVs joueront un rôle clé, tout en répondant à la demande persistante pour les voitures à combustion interne.

Conclusion

Cette fusion des gammes S-Class et EQS pourrait bien représenter un tournant pour la marque de luxe allemande. En intégrant les avancées technologiques des véhicules électriques tout en continuant à rafraîchir et à améliorer les modèles traditionnels, Mercedes-Benz cherche à se positionner comme un leader polyvalent sur le marché automobile mondial.