Les internautes se lâchent sur le design de l’EQS

Sur LinkedIn, Mr Benz nous demande ce qu’on pense du design de l’EQS. De nombreuses personnes l’adorent, d’autres sont plus critiques… On ne pourra pas nier que le design est classe et que la nouvelle Mercedes n’a rien à envier à ses camarades thermiques !

Une photo qui donne le tempo

On vous laisse aller consulter la photo pour nous donner VOTRE avis. En effet, si les goûts et les couleurs varient, il y a parfois de vrais loupés chez les constructeurs automobiles. Mais on fait confiance à Mercedes-Benz pour ne jamais nous décevoir.

Au-delà du design, d’autres facteurs sont à prendre en compte : l’autonomie de la batterie, la durée de recharge nécessaire, la vitesse maximale, la puissance, etc. On ne peut donc pas seulement se fier à l’esthétique d’un véhicule, si beau soit-il !

Maintenant, l’idéal est bien entendu d’associer le design ET la puissance, on vous laisse donc nous dire ce que vous en pensez. Nous, on est assez convaincus.

Enfin, n’oubliez pas que le prix peut également faire de nombreux déçus et une si belle voiture, forcément, ce n’est pas gratuit !