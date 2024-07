La dernière mise à jour de l’application Tesla, version 4.35.0, est désormais disponible au téléchargement. Cette mise à jour, bien que mineure en apparence, apporte une fonctionnalité significative pour économiser la batterie de votre véhicule Tesla.

Une fonctionnalité qui change la donne

Avec cette nouvelle version, lorsque vous ouvrez l’application, votre véhicule ne s’allume plus automatiquement. Au lieu de cela, l’application affichera le message : “endormi depuis x heures”. Cela signifie que votre véhicule reste en état de sommeil jusqu’à ce que vous envoyiez une commande ou que vous tiriez vers le bas pour actualiser l’application. Cette fonctionnalité est conçue pour minimiser la consommation d’énergie et maximiser l’efficacité énergétique de votre véhicule, particulièrement pertinent pour les utilisateurs qui consultent fréquemment leur application sans besoin immédiat d’utiliser leur véhicule.

Impacts sur la consommation de la batterie

Les utilisateurs de Tesla ont souvent noté que le réveil fréquent du véhicule via l’application peut entraîner une consommation notable de la batterie. La mise à jour 4.35.0 répond directement à cette préoccupation. En maintenant le véhicule en mode veille, la batterie est préservée, ce qui est crucial pour prolonger la durée de vie de la batterie et améliorer l’autonomie globale de votre véhicule entre les charges.

Fonctionnement de la nouvelle fonctionnalité

Pour activer le véhicule depuis son état de sommeil, il vous suffit d’envoyer une commande via l’application ou de tirer vers le bas pour rafraîchir. Cela semble être un petit ajustement, mais il peut avoir des effets positifs à long terme. Il est également important de noter que cette fonction est accessible aussi bien pour les utilisateurs d’iPhone que d’Android.

Réactions des utilisateurs

Sur les réseaux sociaux, la nouvelle mise à jour a été bien accueillie. Les utilisateurs de Tesla partagent leurs retours sur Twitter et autres plateformes, exprimant leur satisfaction quant à cette nouvelle fonctionnalité qui devrait permettre une gestion plus efficace de la batterie de leur véhicule. Un utilisateur a tweeté : “Cette mise à jour est exactement ce dont nous avions besoin. Maintenant, je peux consulter l’état de ma voiture sans m’inquiéter de l’épuisement de la batterie.”

Conclusion

La version 4.35.0 de l’application Tesla introduit une fonctionnalité qui pourrait sembler mineure à première vue, mais qui a le potentiel de faire une grande différence en termes de gestion de la batterie et d’efficacité énergétique. En permettant aux utilisateurs de maintenir leur véhicule en sommeil plus longtemps, Tesla continue d’optimiser l’expérience utilisateur et de promouvoir une utilisation plus durable de leurs véhicules.