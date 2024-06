La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est à l’avant-garde de la transition écologique en France, jouant un rôle crucial dans la décarbonation et la promotion de la mobilité durable. À la tête de ces initiatives, Jean-Pierre SERRUS, Vice-Président de la région, se distingue par son engagement et sa vision. Dans cette interview, il nous offre un aperçu détaillé de ses missions et des actions mises en œuvre pour répondre aux défis environnementaux et de mobilité.

Interview de Jean-Pierre SERRUS, Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

Q : Pouvez-vous définir vos missions principales au sein de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en matière de mobilité ?

Jean-Pierre SERRUS : La région a trois missions essentielles. Premièrement, nous sommes l’autorité organisatrice des transports régionaux, ce qui signifie que nous supervisons les trains régionaux et les lignes d’autocar qui relient différents territoires. Deuxièmement, nous assumons la compétence de l’autorité locale pour une quinzaine d’intercommunalités qui ont choisi de ne pas prendre cette responsabilité. Enfin, nous jouons le rôle de chef de file pour l’intermodalité, accompagnant les acteurs à déployer leurs stratégies de mobilité durable.

Q : Quelles sont les stratégies mises en place pour la mobilité durable et la transition écologique dans la région ?

Jean-Pierre SERRUS : Depuis 2015, nous avons un plan climat qui sert de boussole à toutes nos politiques publiques. Ce plan nous a conduit à adopter un budget « 100% vert », où chaque ligne budgétaire est évaluée en termes d’impact environnemental. En 2022, nous avons signé des accords pour faire de notre région un pionnier de la planification régionale de la transition écologique.

Q : Comment la région aborde-t-elle la décarbonation des transports ?

Jean-Pierre SERRUS : Le secteur des transports est responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pour y répondre, nous avons plusieurs initiatives. Nos autocars sont majoritairement électriques et nous investissons également dans le biogaz et les biocarburants. Nos trains régionaux sont également en transition vers des solutions plus vertes. Bien que nous ne soyons pas directement responsables des bornes de recharge, nous aidons les intercommunalités à investir dans ces infrastructures. Depuis 2018, nous avons soutenu financièrement une centaine de projets pour l’installation de 1100 bornes de recharge. Nous offrons aussi des aides pour l’électrification des taxis et des véhicules de transport de marchandises.

Q : Quel est le rôle de la région dans les Zones à Faibles Émissions (ZFE) ?

Jean-Pierre SERRUS : Nous soutenons les initiatives de ZFE, comme celles de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Nous prenons des mesures pour faciliter la transition, comme la réduction des tarifs de transport public les jours d’alerte et l’électrification des navires à quai avec notre programme « Escale Zéro fumée ». Bien que l’organisation des ZFE soit sous l’autorité des préfets et des métropoles, nous jouons un rôle d’accompagnement.

Q : Quels sont les projets futurs de la région en matière de mobilité durable ?

Jean-Pierre SERRUS : Nous travaillons sur plusieurs projets futurs, comme le déploiement de bornes de recharge sur les parkings de la métropole niçoise et le développement de solutions d’autopartage pour les ZFE. Nous collaborons étroitement avec les préfets, les métropoles et les intercommunalités pour assurer l’efficacité de nos politiques de transition écologique.

Q : Comment assurez-vous l’équité territoriale dans la mise en œuvre de ces politiques ?

Jean-Pierre SERRUS : L’équité territoriale est une priorité pour nous. Nous veillons à ce que les solutions émergent et soient accessibles dans l’ensemble du territoire régional. Nous aidons les intercommunalités, en particulier celles qui ont moins de moyens, à développer leurs infrastructures de mobilité durable.

Q : Pour conclure, comment la région Provence-Alpes-Côte d’Azur se distingue-t-elle en matière de mobilité durable ?

Jean-Pierre SERRUS : La région se distingue par son engagement à être un chef de file en matière de transition écologique et de mobilité durable. Nos stratégies sont soutenues par des politiques claires, un budget vert, et une volonté de collaboration avec tous les acteurs concernés pour assurer une transition efficace et équitable dans l’ensemble du territoire régional.