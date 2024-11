Depuis sa création en 2018, The Artist Academy s’est imposée comme une référence dans l’accompagnement artistique en France. Fondée par trois femmes visionnaires, cette plateforme a su évoluer et s’adapter pour répondre aux aspirations créatives des Français. Aujourd’hui, elle est reconnue comme la première académie d’écriture francophone, avec des cours et formations soutenus par des auteurs de renommée mondiale.

Une Genèse Inspirée par un Modèle Américain

Au départ, The Artist Academy s’inspirait d’un modèle américain, mais avec une vision claire : permettre à chacun d’explorer et de concrétiser ses rêves artistiques, qu’il s’agisse d’écrire un roman, de devenir acteur ou même de se lancer dans la décoration d’intérieur.

« Notre mission est d’aider tout un chacun à réaliser son rêve artistique, aussi enfoui soit-il, » expliquent les cofondatrices.

La pandémie de Covid-19 a marqué un tournant décisif pour la plateforme. L’écriture, une passion partagée par des millions de Français, a pris une place centrale. Ce pivot stratégique a permis à The Artist Academy de se concentrer sur un domaine précis tout en répondant à une demande croissante.

Une Académie d’Écriture Unique en Son Genre

The Artist Academy propose désormais des formations complètes, alliant cours magistraux et accompagnement personnalisé sur une durée de 12 mois. Ces formations ne se contentent pas de simples vidéos préenregistrées. Les membres bénéficient d’un suivi personnalisé par des coachs et des experts en écriture et édition.

« Nous allons jusqu’à éditer et imprimer les livres de nos membres, pour qu’ils puissent tenir le fruit de leur travail entre leurs mains, » partagent-elles avec fierté.

L’académie collabore avec des auteurs best-sellers tels qu’Éric-Emmanuel Schmitt, Bernard Werber ou encore Douglas Kennedy. Mais ce succès repose également sur un modèle pédagogique exigeant : chaque auteur travaille en amont pour transmettre efficacement ses méthodes et techniques, garantissant une montée en puissance des apprentissages.

L’Innovation au Cœur de The Artist Academy

The Artist Academy ne se repose pas sur ses lauriers. En plus de son focus sur l’écriture, elle reste connectée au monde du spectacle vivant avec des masterclasses de personnalités telles que François Berléand ou Patrick Bruel. De plus, un nouveau projet ambitieux verra bientôt le jour : une série de masterclasses inspirées par les écrits de Kafka, Flaubert et Zola.

« Nous avons exploré leurs journaux et œuvres pour en extraire leurs secrets d’écriture. C’est une collection unique qui permettra à nos membres d’apprendre des plus grands auteurs de la littérature française, » détaillent les fondatrices.

Une Communauté en Pleine Expansion

Pour l’avenir, The Artist Academy prévoit de développer un club d’écriture exclusif et d’élargir sa communauté en collaborant avec des maisons d’édition de renom. L’académie s’efforce également de recruter de nouveaux auteurs chaque année pour enrichir son catalogue.

« Nous n’avons pas besoin de simplement suivre la notoriété d’un auteur. Ce qui nous importe, c’est sa capacité à transmettre et à s’investir dans la création de contenus pédagogiques de qualité, » expliquent-elles.

Pourquoi Choisir The Artist Academy ?

The Artist Academy est plus qu’une simple plateforme de cours en ligne. Elle représente un véritable tremplin pour ceux qui rêvent de voir leur projet créatif prendre vie. Grâce à une combinaison unique de pédagogie rigoureuse, de mentorat personnalisé et de collaborations prestigieuses, elle offre une opportunité rare de progresser dans un cadre structuré.

« La qualité de nos cours est notre marque de fabrique. C’est pour cela que des auteurs de renommée internationale choisissent de collaborer avec nous, » concluent-elles.

The Artist Academy incarne l’évolution du monde de la formation en ligne, en s’appuyant sur la force de l’humain et la puissance de la transmission. Que vous rêviez d’écrire un roman, de jouer sur scène ou simplement de découvrir de nouvelles facettes de votre créativité, cette plateforme pourrait bien être la clé de votre épanouissement artistique.

Envie de vous lancer ? Rejoignez The Artist Academy et laissez votre talent s’exprimer pleinement.