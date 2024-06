Dans une récente vidéo partagée sur son compte 𝕏 (anciennement Twitter), Elon Musk a offert des conseils précieux aux streamers de jeux vidéo. Le PDG de Tesla et SpaceX a abordé plusieurs aspects essentiels pour maximiser l’impact et la portée des streams, notamment en utilisant des plateformes et des technologies innovantes. Voici un résumé des points clés de son intervention.

🚨 ELON TESTS X STREAMING FOR VIDEO GAMES VIA STARLINK



Is X the future of video game streaming?



Elon:



"If you're streaming to Twitch, you might as well stream to X, too.



The reach on the X platform is hard to beat.



You can use OBS, Streamlabs, or whatever you like.… pic.twitter.com/QYvbKP6MSF — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 10, 2024

Streamer sur Twitch et 𝕏

Elon Musk a commencé par suggérer que les streamers utilisent non seulement Twitch, mais aussi la plateforme 𝕏. « If you’re streaming to Twitch, you might as well stream to 𝕏, too. The reach on the 𝕏 platform is, uh, hard to beat. » Cette recommandation met en lumière l’importance de diversifier les canaux de diffusion pour toucher un public plus large. 𝕏, avec sa portée impressionnante, offre aux créateurs de contenu une opportunité unique d’augmenter leur visibilité et leur engagement.

Gestion du Chat en Direct

Musk a également abordé la difficulté de gérer le chat en direct tout en jouant. « So, this is, uh, this is quite tricky to look at, uh, look at the chat. I kinda need to chat on the screen, I guess, you know. Trying not to die while looking at the chat. This is pretty tough, this level. » Cette observation est particulièrement pertinente pour les streamers qui doivent jongler entre leur performance de jeu et l’interaction avec leur audience. Intégrer le chat à l’écran peut aider à garder un œil sur les commentaires sans perdre le fil du jeu.

Logiciels de Streaming

En ce qui concerne les logiciels de streaming, Musk a recommandé l’utilisation d’OBS ou de Streamlabs. « You can use OBS or Streamlabs or whatever you like. Uh, Streamlabs is a little easier to set up, uh, but it’ll work with pretty much any streaming software. » OBS (Open Broadcaster Software) est largement utilisé par les streamers pour sa flexibilité et ses nombreuses fonctionnalités. Streamlabs, de son côté, est reconnu pour sa simplicité d’installation, ce qui peut être un avantage pour ceux qui débutent dans le streaming.

Technologie Starlink

Enfin, Musk a souligné que son stream était effectué via Starlink, le service internet par satellite de SpaceX. « And this is all, uh, on Starlink, so. It’s a good test for Starlink as well, so this is all coming in, coming in over satellite. Yep, this is Starlink. So, we’ve gotten the median latency of Starlink down to around 30 milliseconds in the US. » La faible latence de 30 millisecondes de Starlink aux États-Unis est un atout majeur pour les streamers, car elle garantit une connexion stable et rapide, essentielle pour les jeux en ligne et le streaming en direct.

Conclusion

Les conseils d’Elon Musk offrent une perspective intéressante pour les streamers de jeux vidéo cherchant à optimiser leur portée et leur efficacité. En diversifiant les plateformes de diffusion, en intégrant le chat à l’écran, en choisissant les bons outils de streaming et en utilisant une connexion internet fiable comme Starlink, les créateurs de contenu peuvent améliorer significativement leur expérience de streaming. Avec ces recommandations, Musk continue de démontrer son engagement à soutenir et à promouvoir les innovations technologiques dans divers domaines.