BREAKING: Tesla vient officiellement de lancer son nouveau programme de parrainage ! Voici tout ce qu’il faut savoir pour tirer parti de cette initiative excitante.

Le nouveau programme de parrainage de Tesla est conçu pour récompenser à la fois les parrainages et les acheteurs de véhicules Tesla. Il se divise en trois segments principaux : Parrains, Acheteurs, et Fidélité.

1. Récompenses pour les parrains

Les parrains peuvent gagner 500 $ pour chaque personne référée qui prend livraison d’un véhicule Tesla, avec un maximum de dix récompenses. Ces 500 $ peuvent être utilisés pour des services de Supercharging, des mises à jour logicielles, des produits dérivés, des paiements de services ou même pour l’achat d’un nouveau véhicule. De plus, les parrains participent automatiquement à un tirage au sort pour une invitation à un futur événement Tesla.

2. Rabais pour les acheteurs

Les personnes qui achètent un véhicule Tesla en utilisant un lien de parrainage obtiennent une réduction de 1 000 $ sur le prix d’achat du véhicule.

3. Fidélité récompensée

Les clients fidèles qui achètent un autre produit Tesla recevront également une réduction de 1 000 $ sur le prix d’achat.

Opportunités de parrainage limitées

Les parrains peuvent accumuler jusqu’à dix récompenses au total, ce qui signifie que seuls les dix premiers à utiliser leur lien de parrainage bénéficieront des rabais et des avantages.

Impact sur la communauté Tesla

Ce nouveau programme de parrainage vise à renforcer la communauté Tesla en engageant les propriétaires actuels et en attirant de nouveaux clients grâce à des incitations financières attrayantes. Cela pourrait potentiellement accélérer l’adoption de véhicules électriques, contribuant ainsi à une réduction des émissions de carbone.

En conclusion, le programme de parrainage de Tesla est une opportunité incroyablement avantageuse pour les actuels et futurs propriétaires de Tesla. Non seulement il offre des incitations financières claires pour le parrain et l’acheteur, mais il renforce également l’engagement communautaire autour de Tesla.

Pour plus de détails

Pour participer et faire l’achat, utilisez un lien de parrainage comme celui mentionné sur les réseaux sociaux, ou visitez le site Web de Tesla pour plus d’informations.