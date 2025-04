Une récente étude menée par la Kogod School of Business a révélé que Tesla, le constructeur automobile américain de véhicules électriques, occupe les premières places du classement du « Made in America Auto Index ». Ce classement, qui évalue le contenu domestique des véhicules produits aux États-Unis, met en lumière l’engagement de Tesla dans la production locale, un facteur clé dans un contexte où les consommateurs et les politiques économiques valorisent de plus en plus les produits fabriqués sur le sol américain.

Tesla en tête avec quatre modèles

Le tableau publié par CNN montre que Tesla place quatre de ses modèles aux quatre premières positions de l’index. En tête, la Tesla Model 3 Performance obtient un score impressionnant de 87,5 en termes de contenu domestique, ce qui signifie que 87,5 % des pièces et de la production de ce véhicule proviennent des États-Unis. Juste derrière, la Tesla Model Y Long Range suit avec un score de 85, à égalité avec la version standard de la Model Y, également à 85. Le Tesla Cybertruck, le dernier-né de la marque, se classe troisième avec un score de 82,5, tandis que les Tesla Model S et Model X ferment le top 4 avec un score de 80 chacune.

Ces chiffres témoignent de la stratégie de Tesla de centraliser sa production aux États-Unis, notamment dans ses usines de Fremont, en Californie, et de Sparks, dans le Nevada (Gigafactory Nevada). De plus, Tesla assemble tous les modèles mentionnés dans le classement sur le sol américain, renforçant ainsi son image de fabricant « Made in America ».

Une méthodologie axée sur le contenu domestique

Le « Made in America Auto Index » de la Kogod School of Business évalue les véhicules en fonction de plusieurs critères, notamment la provenance des pièces, le lieu d’assemblage final, et la part de la main-d’œuvre américaine impliquée dans la production. Contrairement à d’autres classements qui peuvent se concentrer uniquement sur l’assemblage final, l’index de Kogod prend également en compte la chaîne d’approvisionnement, ce qui donne une vision plus complète de l’impact économique local d’un constructeur automobile.

Dans ce contexte, le fait que Tesla domine le classement n’est pas surprenant. L’entreprise d’Elon Musk a investi massivement dans la verticalisation de sa production, réduisant sa dépendance aux fournisseurs étrangers pour des composants clés comme les batteries, qui sont produites en grande partie dans la Gigafactory Nevada en partenariat avec Panasonic.

Implications pour l’industrie automobile américaine

La domination de Tesla dans ce classement intervient à un moment où l’industrie automobile américaine fait face à des défis majeurs, notamment la transition vers les véhicules électriques et les tensions commerciales internationales. Le ticker en bas de l’image de CNN mentionne « Decline, Cheap Stocks and Hope for Signs of Trade Negotiation », suggérant un climat économique incertain. Dans ce contexte, la performance de Tesla dans le « Made in America Auto Index » pourrait renforcer son attrait auprès des consommateurs américains qui privilégient les produits locaux, ainsi que des investisseurs qui cherchent des entreprises résilientes face aux incertitudes commerciales.

De plus, cette reconnaissance pourrait donner à Tesla un avantage compétitif sur d’autres constructeurs, notamment les fabricants traditionnels comme General Motors ou Ford, qui, bien qu’également engagés dans la production de véhicules électriques, n’apparaissent pas dans ce top 4. Cela pourrait également inciter ces concurrents à repenser leurs chaînes d’approvisionnement pour augmenter leur contenu domestique.

Vers un avenir encore plus local ?

Alors que Tesla continue d’élargir sa gamme de produits avec des modèles comme le Cybertruck et le Tesla Semi, il sera intéressant de voir si l’entreprise maintient ce niveau de contenu domestique. Avec l’ouverture de nouvelles usines, comme celle d’Austin, au Texas (Gigafactory Texas), Tesla a l’opportunité de renforcer encore davantage sa production locale. Cependant, des défis subsistent, notamment la dépendance à certains matériaux critiques pour les batteries, comme le lithium et le cobalt, qui sont souvent extraits à l’étranger.

En conclusion, le classement du « Made in America Auto Index » met en lumière le rôle de Tesla comme leader non seulement dans le domaine des véhicules électriques, mais aussi dans la production automobile locale aux États-Unis. À l’heure où les discussions sur la relocalisation industrielle et l’indépendance économique gagnent en importance, Tesla semble bien positionnée pour tirer parti de cette tendance, tout en continuant à innover dans le secteur automobile.