De Gaulle Fleurance conseille NEoT Green Mobility et Allocab dans le cadre du financement d’une flotte de 550 Tesla Model Y et le lancement de l’offre Vao Car. Ce partenariat, visant à déployer la plus grande flotte de véhicules 100% électrique dédiée à la mobilité en France, représente une avancée significative dans la décarbonation des transports urbains.

Un financement ambitieux de 26,5 millions d’euros

Le financement de 26,5 millions d’euros, orchestré par De Gaulle Fleurance, a pour objectif ambitieux le déploiement de 2 000 véhicules électriques à travers la France. Dans une première phase, il permettra la création d’une flotte de 550 Tesla Model Y, symboles de la modernité et de la transition écologique.

Ce projet ne se limite pas à la fourniture de véhicules. Le lancement de l’offre Vao Car propose un package de location tout-en-un pour le Tesla Model Y. Cette offre inclut l’assurance, l’entretien et une garantie prolongée pour la batterie, offrant ainsi une solution de mobilité intégrée et sans souci pour les utilisateurs.

Accompagner la transition vers des solutions bas-carbone

La transition vers des solutions de mobilité bas-carbone est impérative pour répondre aux défis environnementaux actuels. Cette initiative de NEoT Green Mobility et Allocab, soutenue par De Gaulle Fleurance, s’aligne parfaitement avec les stratégies de développement durable des entreprises souhaitant réduire leur empreinte carbone.

Cette flotte intégrée de Tesla Model Y est destinée à accompagner les conducteurs dans leur transition vers des véhicules électriques. En fournissant une solution complète, allant de la location à l’entretien, NEoT Green Mobility et Allocab facilitent l’adoption des véhicules électriques, rendant cette transition à la fois accessible et réaliste pour un grand nombre de conducteurs.

Les acteurs derrière ce partenariat

Dans le cadre de cette opération, NEoT Green Mobility et Allocab ont bénéficié des conseils avisés de Sylvie Perrin et Georgie Courtois, associés chez De Gaulle Fleurance, accompagnés de Lionel Attal, senior counsel, et des avocats Alexandra Nowak et Pierre Bouijoux. Leur expertise recouvre les aspects juridiques complexes liés à des financements et des partenariats de cette envergure.

Sylvie Perrin et Georgie Courtois expliquent : « Ce type de partenariats a vocation à se multiplier à l’avenir pour permettre l’émergence d’acteurs comme Allocab et NEoT, engagés dans la décarbonation des transports grâce à des financements adaptés et flexibles ».

Perspectives d’avenir

Alors que la demande pour des solutions de mobilité durable continue de croître, des initiatives comme celle-ci sont essentielles pour transformer le paysage des transports. Le partenariat entre NEoT Green Mobility et Allocab pourrait bien être un modèle pour de futures collaborations visant à promouvoir l’utilisation des véhicules électriques.

En facilitant l’adoption de véhicules électriques à grande échelle et en offrant des solutions financières adaptées, ce type de partenariat joue un rôle crucial dans la transition écologique. Cela démontre également que des investissements significatifs et des stratégies bien pensées peuvent réellement faire une différence dans la lutte contre le changement climatique.