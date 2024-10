À l’occasion du Mondial de l’Auto de Paris, qui se déroule du 14 au 20 octobre 2024, Aixam-Mega affiche une ambition renouvelée pour conquérir les jeunes urbains en quête de mobilité électrique. En première ligne de cette stratégie dynamique, Olivier Pelletier, récemment nommé Directeur Général d’Aixam-Mega, dévoile les nouveautés de la gamme Minauto et partage sa vision de l’avenir pour la marque.

Une Gamme Accessible et Stylée pour Tous les Jeunes Conducteurs

Sous l’impulsion d’Olivier Pelletier, Aixam-Mega cible de plus en plus la jeune génération en lançant une version entièrement électrique de son modèle Minauto. Ce véhicule, pratique et accessible, est conçu pour répondre aux attentes des jeunes conducteurs à la recherche d’une mobilité économique et respectueuse de l’environnement. Parmi les nouveautés :

La nouvelle finition « Minauto Chic » , 100% électrique, pensée pour allier style et praticité, avec des équipements modernes et un confort optimal.

, 100% électrique, pensée pour allier style et praticité, avec des équipements modernes et un confort optimal. Un tarif d’entrée de gamme attractif : la e-Minauto Access est désormais proposée à 9 999€ , bonus écologique déduit, rendant la mobilité électrique encore plus abordable pour les jeunes urbains.

, bonus écologique déduit, rendant la mobilité électrique encore plus abordable pour les jeunes urbains. Une nouvelle couleur tendance Vert Jade, ajoutant une touche de fraîcheur au design et attirant un public jeune et soucieux de l’esthétique.

« Notre mission est d’offrir une solution de mobilité moderne et accessible à tous, en particulier aux jeunes sans permis, tout en répondant aux défis environnementaux actuels, » déclare Olivier Pelletier. Il précise que cette stratégie s’inscrit dans une volonté d’Aixam de rivaliser directement avec des modèles comme la Citroën Ami et la Fiat Topolino.

Focus sur le Design et l’Écologie

La gamme Minauto, avec ses versions Access et Chic, propose des options adaptables pour répondre aux exigences des jeunes urbains. La version Chic, équipée de jantes noires de 14 pouces et d’inserts couleur sur la planche de bord, incarne l’élégance et la personnalisation. Sa motorisation électrique Valeo, dotée de batteries offrant jusqu’à 75 km d’autonomie, est idéale pour un usage quotidien en ville.

Pour Olivier Pelletier, la personnalisation est un atout essentiel : « Nous offrons des options pour que chaque conducteur puisse personnaliser son véhicule selon ses besoins et préférences. » Parmi les équipements disponibles en option, on trouve un autoradio MP3, une tablette tactile de 6,2 pouces et un chauffage additionnel.

Un Positionnement Compétitif et une Expansion Ambitieuse

Olivier Pelletier, en tant que nouveau Directeur Général, veille à élargir l’offre de la gamme Minauto pour répondre aux attentes croissantes d’un marché en pleine évolution. « Depuis 2019, le marché des véhicules sans permis a doublé. Nous voulons contribuer à cette croissance en rendant la Minauto encore plus accessible, » explique-t-il. Aixam prévoit d’augmenter sa capacité de production, avec pour objectif d’atteindre 30 000 véhicules par an grâce à une nouvelle infrastructure inaugurée récemment.

L’entreprise facilite également l’accès à la Minauto grâce à des solutions de financement attractives : la e-Minauto Access est proposée en location longue durée (LLD) à partir de 53€ par mois avec un premier loyer réduit, rendant ce modèle idéal pour les jeunes utilisateurs.

Un Engagement « Made in France » Renforcé

Olivier Pelletier souligne également l’engagement de la marque pour le « Made in France ». Avec une production située en région Rhône-Alpes et une certification ISO 9001, Aixam garantit la qualité de ses véhicules tout en favorisant l’économie locale. « Notre priorité est de continuer à offrir des produits fiables, conçus et fabriqués en France, tout en contribuant à la transition vers une mobilité durable, » ajoute-t-il.

Venez Découvrir le Stand d’Aixam au Mondial de l’Auto 2024

Le président et Olivier Pelletier vous invitent à visiter le stand d’Aixam lors du salon. C’est une opportunité unique de découvrir les nouveautés de la gamme Minauto et d’échanger directement avec les équipes d’Aixam pour en savoir plus sur les spécificités de chaque modèle.

Avec Olivier Pelletier à la barre, Aixam-Mega démontre sa capacité à innover tout en restant accessible, écologique et en phase avec les attentes des nouvelles générations, affirmant ainsi sa place de leader dans la mobilité électrique sans permis.