Un propriétaire de Tesla Cybertruck remercie le système steer-by-wire de son véhicule pour lui avoir permis d’éviter ce qui aurait pu être une collision grave. Le propriétaire de la Tesla a noté que sa manœuvre d’évitement agressive aurait pu entraîner un dérapage ou même un retournement s’il avait conduit son pickup à moteur à combustion.

Un incident évité grâce aux technologies avancées de Tesla

Le récit de l’incident, ainsi que les images des caméras du Cybertruck, ont été publiés par Lucky’s Fab Shop sur le Cybertruck Owners Club. Selon le conducteur du pickup tout électrique, il se rendait à son re-certificat EMT/OET lorsque qu’un Dodge minivan a percuté une Ford berline à grande vitesse. Avec la Ford volant directement vers le Cybertruck, le propriétaire de la Tesla a noté qu’il avait braqué le volant très rapidement et presque à fond pour éviter le véhicule.

Cybertruck’s quick steer-by-wire & four-wheel steering system saves driver from a potentially bad collision. “On a two lane highway listening to the evening news when all of a sudden I see a car, glass, and parts flying at me. I cranked the steering wheel hard and fast to… pic.twitter.com/z0v6kGLgyG — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) August 28, 2024

Réaction rapide et stabilité impressionnante

Les images de l’accident ont montré que la Ford est passée très près de heurter le Cybertruck après avoir été percutée par le minivan Dodge. La réponse du système steer-by-wire du Cybertruck a été très rapide et le véhicule est resté stable avec un roulis minimum. Le conducteur du Cybertruck a noté que s’il avait été dans son Ram, il aurait probablement perdu le contrôle et se serait renversé en raison de sa manœuvre d’évitement.

« Le Cybertruck était stable, avec un roulis très minimal, et la direction par fil combinée à la direction sur les quatre roues a réagi assez rapidement et juste suffisamment pour faire ce que je voulais et rien de plus qui aurait pu me faire avoir un accident. Si j’avais été dans mon Ram, j’aurais soit percuté la voiture à ma droite au stop, soit surbraqué et dû contrebraquer, ce qui m’aurait fait déraper, finir dans le fossé ou pire, me renverser », a écrit le propriétaire de la Tesla dans son post.

Assistance rapide, système de surveillance performant

Heureusement pour les personnes impliquées dans l’accident, le propriétaire de la Tesla et un autre automobiliste ont rapidement vérifié l’état des conducteurs du minivan Dodge et de la berline Ford. Les deux conducteurs étaient apparemment en état de choc, bien que le conducteur de la Ford ait été le plus blessé. Grâce aux vidéos des caméras du Cybertruck, la police a également pu obtenir un compte rendu clair de l’incident.