RIMAC se trouve un partenaire commercial pour les Émirats arabes unis

Rimac Automobili, le constructeur croate de voitures électriques haut de gamme, a annoncé un partenariat avec Al Habtoor Motors, l’un des principaux distributeurs d’automobiles aux Émirats arabes unis (EAU), pour gérer les ventes et l’après-vente de sa Nevera, une voiture électrique de type hyper GT, dans la région.

Al Habtoor Motors : un partenaire de choix pour Rimac

En tant que partenaire exclusif de Rimac pour les EAU, Al Habtoor Motors offre un service sur mesure pour les clients potentiels. Cela signifie que les représentants de Rimac auront la possibilité d’utiliser les derniers outils numériques de configuration de pointe et aideront les clients à créer des véhicules sur mesure. De plus, une fois l’achat effectué, les clients peuvent être assurés d’un service après-vente de la plus haute qualité, grâce aux installations de pointe d’Al Habtoor Motors. Al Habtoor ouvrira le premier showroom Rimac des EAU au premier trimestre 2024 à Dubaï, avec des visites sur mesure à domicile et au bureau disponibles dès maintenant.

Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac Group, a déclaré : « Avec Al Habtoor Motors, nous avons trouvé le partenaire parfait pour introduire la Nevera révolutionnaire sur le marché des EAU. Avec son environnement avant-gardiste, les EAU sont la destination idéale pour notre hypercar révolutionnaire. »

Un nouveau chapitre pour les véhicules électriques de haute performance aux EAU

L’arrivée de Rimac sur le marché des EAU renforce la réputation de la région en tant que foyer pour les passionnés et connaisseurs de supercars et d’hypercars. L’expérience de plusieurs années d’Al Habtoor Motors dans le marché des voitures de luxe sera un atout précieux pour Rimac alors qu’ils cherchent à fournir une expérience d’hypercars entièrement électrique dans les EAU.

Sultan Al Habtoor, président d’Al Habtoor Motors, a souligné l’importance de ce partenariat, affirmant : « La technologie des véhicules électriques haute performance créée par Rimac a établi des records mondiaux et satisfera sans aucun doute les amateurs de vitesse les plus avides. »

Un pas de géant pour Rimac dans le monde des hypercars électriques

La Nevera, conçue et construite entièrement en interne chez Rimac en Croatie, est le fleuron de la technologie de haute performance. Elle a établi un nouveau standard pour l’industrie automobile, avec seulement 150 exemplaires qui seront jamais construits.

La Nevera a établi 23 records d’accélération et de freinage en une seule journée en 2023, dont le 0-60 mph, le 0-100 mph et le nouveau benchmark pour les hypercars : le test 0-400 kph (249 mph)-0. Elle a également atteint la vitesse maximale la plus élevée pour une voiture électrique de route en 2022, atteignant 256 mph (412 kph).

Une collaboration prometteuse pour l’avenir de la mobilité électrique

Il est indéniable que le partenariat entre Rimac et Al Habtoor Motors marque un tournant important dans l’évolution de la mobilité électrique aux Émirats arabes unis. Toutefois, comme pour toute technologie naissante, il reste à voir comment cette initiative sera accueillie par les clients et comment elle influencera le paysage de la mobilité électrique dans la région.

Il sera également intéressant de voir comment ce partenariat influence la concurrence dans le secteur. Tesla, par exemple, a déjà une présence établie dans la région et il sera fascinant de voir comment la dynamique du marché évolue avec l’introduction de la Nevera de Rimac.

En conclusion, le partenariat entre Rimac Automobili et Al Habtoor Motors est une preuve supplémentaire de l’engagement de l’industrie automobile à repousser les limites de la performance et de l’innovation, tout en contribuant à la transition mondiale vers une mobilité plus durable.