Les 25 et 26 juin 2024, le CNIT Forest accueillera les Assises du NewSpace, un événement majeur pour les professionnels de l’industrie spatiale et les passionnés de l’innovation technologique. Si vous souhaitez être au cœur des discussions sur l’avenir de l’espace, cet événement est fait pour vous. Découvrez les moments forts qui vous attendent et pourquoi vous ne devez pas manquer cette occasion unique.

Un Rendez-vous de Haut Niveau

Les Assises du NewSpace réunissent des leaders de l’industrie, des experts économiques, des innovateurs et des entrepreneurs pour discuter des dernières tendances et des défis de l’industrie spatiale. Avec des interventions de personnalités influentes comme Alexander MacDonald, Chief Economist de la NASA, et des leaders du secteur en Inde, cet événement promet des échanges riches et instructifs.

Des Conférences Inspirantes

Plénières et Keynotes

La journée débutera par des interventions clés qui poseront les bases des discussions. À ne pas manquer, l’intervention de Thomas Courbe, Directeur général des entreprises au Ministère de l’économie, des finances et de la relance, qui ouvrira officiellement les Assises du NewSpace.

Panels et Discussions

Des panels dynamiques aborderont des thèmes variés, allant de la mondialisation des stratégies spatiales au rôle du NewSpace en Inde. Des discussions sur le marché de l’assurance spatiale, les nouveaux utilisateurs spatiaux et les entrepreneurs français promettent d’apporter des perspectives nouvelles et des idées innovantes.

Un Networking de Qualité

Entre les sessions, profitez des pauses-café pour échanger avec les autres participants au Village Spacetech. C’est l’occasion idéale pour créer des liens, discuter de partenariats potentiels et rencontrer des experts de différents domaines.

Des Cycles de Conférences Thématiques

L’après-midi, cinq cycles de conférences en simultané vous permettront de choisir les sessions qui correspondent le mieux à vos intérêts :

Nouveaux Usages

Innovation

Économie, Politique et Financement

Europe

Investor Session

Chaque cycle est soutenu par des partenaires stratégiques tels qu’Arthur D. Little, Starburst Aerospace et PwC, garantissant des contenus de haute qualité et des discussions pertinentes.

Pourquoi Participer ?

Participer aux Assises du NewSpace, c’est s’assurer d’être au courant des dernières avancées technologiques et des nouvelles opportunités dans le secteur spatial. Que vous soyez entrepreneur, investisseur, ou simplement passionné par l’espace, cet événement est une occasion unique de renforcer vos connaissances, d’élargir votre réseau professionnel et de contribuer à l’avenir de l’industrie spatiale.

Ne manquez pas cette occasion de faire partie de la révolution spatiale. Inscrivez-vous dès maintenant via le site officiel mis en place pour l’occasion.