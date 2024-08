Le lancement du supercalculateur d’Elon Musk à Memphis suscite des discussions passionnées sur les défis énergétiques auxquels doit faire face le projet. Baptisé «Memphis Supercluster», ce projet ambitieux vise à entraîner la plus puissante IA au monde d’ici la fin de l’année. Cependant, les exigences énergétiques colossales de ce centre de données soulèvent des questions sur la stabilité du réseau électrique local.

Un record d’investissement pour Memphis

Le démarrage de cette installation marquera un tournant pour Memphis, selon un rapport de News Channel 3 WREG Memphis. xAI, la société d’Elon Musk, aurait réalisé le plus grand investissement en capital dans l’histoire de la ville en s’implantant dans un bâtiment existant.

Pour répondre aux besoins énergétiques de cette infrastructure, qui pourrait consommer jusqu’à 150 mégawatts aux heures de pointe, xAI collabore avec Tennessee Valley Authority (TVA) et Memphis Light, Gas and Water (MLGW). Cependant, le projet a déjà suscité des préoccupations parmi les résidents et les responsables locaux concernant l’impact possible sur l’infrastructure énergétique de la région.

Les options de Skeleton Technologies

Face à ces défis, Skeleton Technologies collabore avec des géants des centres de données pour offrir des solutions via leurs supercondensateurs. Ces dispositifs ont la capacité de gérer les pics de consommation énergétique et de soulager le réseau électrique.

De plus, leur SuperBattery offre un équilibre entre énergie et puissance, faisant de cette solution une option optimale pour combler les lacunes énergétiques à court terme.

Le défi de l’alimentation électrique

En raison des besoins énergétiques massifs du projet, Musk a installé une flotte de 14 générateurs au gaz naturel de VoltaGrid pour fournir une alimentation complémentaire. Cette mesure temporaire permet de débuter l’entraînement de l’IA tout en négociant un accord définitif avec les services publics locaux.

À ce stade, l’intérêt se porte sur les capacités de ce supercalculateur à réaliser les promesses faites par Musk. L’écart entre les attentes et la réalité du lancement de l’IA la plus puissante au monde reste à surveiller, surtout avec les géants technologiques tels qu’OpenAI/Microsoft, Amazon, Apple, Anthropic, et Google dans la course.

En conclusion, bien que les défis énergétiques soient une préoccupation majeure, les solutions technologiques de partenaires comme Skeleton Technologies pourraient jouer un rôle crucial dans la réussite de ce projet. Le développement de cette IA révolutionnaire sera suivi de près, et ses implications pour l’industrie de l’IA seront vastes.