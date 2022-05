Les meilleurs cadeaux pour la fête des pères 2022

Vous en aurez pour tous les goûts, des gourmands aux sportifs ! Faites votre sélection avec amour grâce à notre guide.

Verres à vin, à bière ou à whisky

Votre papa a ses préférences en matière de boissons, comme tout le monde. S’il aime le vin, des verres à vin sont pratiques pour partager sa bouteille favorite. On valide ce modèle, qui plaira aussi à maman !

Pour un amateur de bière, des verres à bière pour recevoir ses amis se révèlent une belle idée. Celui-là sort du lot et érige votre père au rand de héros ! Si vous préférez, vous pouvez choisir un verre personnalisable.

Pour un papa amateur d’alcool fort, des verres à whisky sont un cadeau idéal. En plus, ceux-ci ont un design vraiment sympathique.

Tireuse à bière

Si c’est un consommateur régulier, l’achat d’une tireuse à bière sera vite rentabilisé. Cela permet entre autres de mieux consommer de manière plus écologique et responsable. Elle viendra aussi apporter une couche décorative à la cuisine.

Numéro 1 des ventes sur Amazon, cette tireuse saura vous séduire !

Machine à café

Si votre père est amateur de café, vous êtes au bon endroit. Vous trouverez une série d’idées qui permettront à votre papa de savourer un café expresso à la fine pointe de la technologie ou un cappuccino crémeux et délicat. Voici un petit bijou de technologique !

On aime la finesse des détails et la couleur, façon industriel.

Sac de sport ou de voyage

Votre papa est sportif ? Offrez-lui des choses en rapport avec son activité préférée ! Un sac pour son sport, par exemple. Cela permet de l’accompagner dans chacune de ses péripéties.

Et s’il voyage…

Montre connectée

Sinon, niveau high-tech, une montre connectée est une grande alliée pour un homme sportif. Grâce aux appareils existants, il pourra calculer ses performances tout en suivant la qualité de son sommeil.

Nous vous proposons, par exemple, cette montre au design haut de gamme que vous n’avez pas bas besoin de recharger. Son autonomie tient jusqu’à 8 mois.

Cette montre connectée au design épuré suivra votre papa dans toutes ses activités. Connectée 24h/24 et 7 jours/7, elle permet d’analyser les séances de marche, de course, de nage, et même les cycles du sommeil avec précision!

Pour ceux qui le souhaite, il est également possible d’acheter une montre qui, en plus d’assurer le suivi de son activité, lui permettra de recevoir directement ses SMS ou ses mails. Que demander de plus ?