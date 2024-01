BCap Elec, leader dans l’installation de bornes de recharge électrique, est idéalement situé à Vaulnaveys-le-Haut, au cœur d’une région dynamique. Nous offrons nos services dans un rayon de 100 km autour de Vaulnaveys-le-Haut, couvrant des villes importantes comme Grenoble, Chambéry, Voiron et d’autres localités de la région Auvergne-Rhône-Alpes

BCAP ELEC : Une entreprise locale pour installer vos bornes de recharge

Gabriel et Eric, les fondateurs de BCap Elec, mettent à votre disposition près de 30 ans d’expérience cumulée. Notre entreprise, certifiée AFNOR Q1, Q2 et Q3, offre des installations de haute qualité qui permettent de bénéficier d’aides financières de l’État. Nous intervenons aussi bien chez les particuliers que les professionnels, y compris dans les maisons individuelles, les copropriétés, les entreprises et les collectivités de la région.

Les valeurs de BCAP ELEC : Productivité, Rapidité, Fiabilité

1. La Mobilité Électrique : Un Choix Stratégique pour la Région de Vaulnaveys-le-Haut et ses Environs

La région autour de Vaulnaveys-le-Haut, incluant Grenoble, Chambéry, et Voiron, est témoin d’une transformation significative dans les habitudes de déplacement, avec un intérêt croissant pour la mobilité électrique.

2. Les Avantages d’une Installation par BCap Elec dans la Région

a. Économique

Nos installations sont une solution économique, surtout pour les résidents et les entreprises de Vaulnaveys-le-Haut et des villes voisines comme Meylan, Échirolles et Saint-Martin-d’Hères.

b. Pratique

Nos bornes sont facilement accessibles pour les habitants de la région, incluant des localités comme Crolles, Domène et Saint-Ismier.

c. Engagement Civique et Durabilité

Choisir BCap Elec, c’est participer à un mouvement écologique important, notamment pour les communautés de Seyssins, Le Pont-de-Claix et Fontaine.

3. Témoignages de Clients dans la Région

Nos clients de Vaulnaveys-le-Haut, Grenoble, Chambéry et des environs témoignent de notre engagement envers la qualité et la satisfaction client.

4. Pourquoi BCap Elec est le Choix Idéal pour Vaulnaveys-le-Haut et les Villes Proches

Notre expertise, certifiée AFNOR, et notre proximité avec des villes clés de la région font de nous le partenaire idéal pour vos installations de bornes électriques.

Expertise Tertiaire de BCap Elec : Une Solution Écologique et Économique pour les Bornes de Recharge en Entreprise

BCap Elec, grâce à son expertise spécifique dans le secteur tertiaire, offre une opportunité unique aux entreprises souhaitant s’équiper de bornes de recharge pour véhicules électriques. L’installation de ces bornes représente non seulement une avancée écologique majeure mais constitue également une stratégie économique intelligente. Grâce aux subventions gouvernementales actuellement disponibles, l’investissement dans ces technologies est plus accessible et rentable que jamais.

1. Subventions Attractives pour l’Installation en Entreprise

Le gouvernement encourage activement les entreprises à adopter la recharge électrique, offrant des aides financières significatives. Ces subventions peuvent couvrir jusqu’à 40% du coût hors taxes de l’installation, rendant cet investissement particulièrement avantageux. Nous invitons les entreprises intéressées à contacter notre équipe pour discuter de l’éligibilité de leur projet aux différentes aides disponibles.

2. Critères d’Éligibilité des Subventions

Pour bénéficier de ces subventions, les entreprises doivent respecter certains critères :

Être propriétaire des lieux ou avoir l’accord du propriétaire pour l’installation.

La borne doit être accessible publiquement ou dédiée à une flotte de véhicules professionnels.

Respecter toutes les normes et réglementations en vigueur pour l’installation.

3. Montants des Aides et Types de Bornes Éligibles

Les subventions varient selon le type et la puissance de la borne :

Bornes accélérées : jusqu’à 30% du coût hors taxes, limité à 900€ par point de recharge.

Bornes rapides (plus de 22 kW) : jusqu’à 40% du coût hors taxes, limité à 2 000€ par point de recharge.

Les bornes doivent être certifiées et répondre à des critères techniques spécifiques.

4. Conditions de Maintien des Subventions

Pour conserver l’éligibilité aux aides, les entreprises doivent :

Assurer le fonctionnement de la borne pendant au moins 3 ans.

Limiter le nombre de bornes subventionnées par site.

Soumettre une demande d’aide avant le début de l’installation.

Connecter les bornes à un système de gestion à distance pour le suivi énergétique.

Conclusion

L’installation de bornes de recharge électrique par BCap Elec est une étape stratégique pour toute entreprise désireuse de renforcer son image d’entreprise écoresponsable. Ce choix offre des avantages économiques significatifs grâce aux subventions disponibles. Contactez BCap Elec pour débuter votre projet de mobilité durable et transformer votre entreprise en un modèle de durabilité.

Pour une installation de borne électrique de qualité à Vaulnaveys-le-Haut, Grenoble, Chambéry, Voiron, et dans d’autres villes à proximité, BCap Elec est votre choix de confiance. Contactez-nous pour un devis sur mesure.